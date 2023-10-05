عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في اليمن بات 71 ألف لاجئ

صنعاء – «القدس العربي»: ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس الخميس، أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في اليمن اعتبارًا من يونيو/ حزيران يتجاوز 71 ألف لاجئ وطالب لجوء في البلد، الذي يشهد صراعًا مدمرًا أدى إلى أزمة حماية ونزوح.

وذكر تقرير للمفوضية أن 21.6 مليون يمني (ثلثي السكان) يعتمدون على المساعدات الإنسانية بما في ذلك 4.5 ملايين نازح.

وحسب التقرير، فإن اليمن هي الدولة الوحيدة في شبه الجزيرة العربية التي انضمت إلى اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 منذ عام 1980 (شمالًا) و1990 (جنوبًا).

وعلى الرغم أن اليمن استضاف لاجئين بسخاء لعقود من الزمن، إلا أنه يفتقر إلى إطار قانوني وطني لحماية اللاجئين.

وأشار التقرير إلى أن اليمن اعتمد في مواجهة التحدي المتزايد المتمثل في النزوح الداخلي سياسته الوطنية لعام 2013 لمعالجة النزوح الداخلي في عام 2023.

ووفق التقرير، فإن النساء والأطفال يشكلون 60 في المئة من اللاجئين وطالبي اللجوء البالغ عدد 71.5 ألف لاجئ وطالب لجوء، أغلبهم من الصومال (65.6 %) وإثيوبيا (24.5 %)، وسوريا (4 %)، والعراق (1.4 %)، وإريتريا (2.3 %).

وذكر التقرير أن عدد النازحين داخليًا في البلد يصل إلى 4.5 ملايين، فيما عدد المحتاجين للمساعدات الغذائية يصل إلى 21.6 مليونًا، و17.7 مليونًا بحاجة للحماية، و7.5 ملايين شخص يحتاج للمأوى والمواد غير الغذائية، و1.9 مليون شخص بحاجة إلى خدمات تنسيق المخيمات وإدارتها.