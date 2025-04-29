عدد سكان إسرائيل يتجاوز 10 ملايين بينهم أكثر من مليوني فلسطيني

القدس: أعلنت السلطات الإسرائيلية، الثلاثاء، بلوغ عدد السكان 10 ملايين و94 ألف نسمة، منهم 2 مليون و118 ألفا فلسطيني.

وقالت دائرة الإحصاء المركزية في بيان إن 7 ملايين و732 ألفا من السكان (نحو 77.6 بالمئة) يهود، وإن 2 مليون و118 ألفا (20.9 بالمئة) مواطنون فلسطينيون.

وأوضحت أن 248 ألفا من سكان إسرائيل أي 2.5 بالمئة هم من الأجانب.

وتشمل إحصاءات إسرائيل نحو 390 ألفا من سكان القدس الشرقية المحتلة ضمن الفلسطينيين، ما يشير إلى أن عدد الفلسطينيين أقل من الرقم الوارد في الإحصاء الرسمي.

وصدر الإحصاء تزامنا مع الاحتفال بذكرى إعلان دولة إسرائيل بالعام 1948، الموافق الخميس المقبل وفق التقويم العبري، وهي المناسبة ذاتها التي يسميها الفلسطينيون “ذكرى النكبة” ويحيونها منتصف مايو/أيار من كل عام.

وبدعم من بريطانيا تمكنت “الحركة الصهيونية” من السيطرة على القسم الأكبر من فلسطين بقوة السلاح، وقامت بتهجير الفلسطينيين بارتكاب مجازر بحق المدنيين، وإعلان دولة إسرائيل في 15 مايو 1948.

وبحسب المعطيات، هاجر إلى إسرائيل منذ عام 1948 أكثر من 3.5 ملايين يهودي، بينهم نحو 1.66 مليون (47.6 بالمئة) وصلوا منذ عام 1990.

وقالت دائرة الإحصاء المركزية: “بنهاية عام 2023، كان حوالي 45 بالمئة من إجمالي سكان يهود العالم يعيشون في إسرائيل، ونحو 80 بالمئة من اليهود في إسرائيل هم من مواليد إسرائيل”.

وأوضحت أن نحو 27 بالمئة من السكان هم أطفال تحت 14 عاما، ونحو 13 بالمئة تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر.

(الأناضول)