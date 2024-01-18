عدد شهداء غزة يقترب من 25 ألفا… وأحياء نسفت في خان يونس

غزة – «القدس العربي» ووكالات: واصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، موقعا عددا جديدا من الشهداء، الذي بات يقترب من 25 ألفا، فيما روى شهود لـ “القدس العربي”، عن الدمار الذي أحدثه العدوان المتواصل في خان يونس.

ووفق وكالة “وفا” استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون في قصف نفذته طائرات ومدفعية الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن مواطنين استشهدا وجرح آخرون في قصف على بناية سكنية غرب مدينة غزة.

واستهدف صاروخ برج العنتر في شارع غزة القديم في بلدة جباليا. وحاصرت قوات الاحتلال عدة مدارس تؤوي آلاف النازحين غرب حي تل الهوا في مدينة غزة.

وأكدت قناة “الجزيرة” استشهاد 3 أفراد من عائلة أبو قدوس جراء قصف في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة. وأضافت أنه تم وصول جثامين 12 شهيدا إلى مستشفى الشفاء في غزة جراء القصف.

كما أشارت القناة إلى أن 19 شهيدا سقطوا في قصف على خان يونس، بينما نقل مواطنون جثامين 4 شهداء إلى المستشفى الأوروبي.

وبينت مصادر لوكالة “وفا” أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الفسفور الأبيض على منطقة قيزان النجار، وواصلت تفجير مربعات سكنية في بلدة بني سهيلا شرق المدينة.

كما أكدت “وفا” أن قوات الاحتلال نسفت مربعات سكنية بشكل كامل في مدينة خان يونس.

في حين قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان، عبر منصتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن “حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 24 ألفا و620 شهيدا، و61 ألفا و830 مصابا” منذ 7 أكتوبر/ تشرين الاول الماضي.

وأضافت أن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 172 شهيدا و326 مصابا، خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

وتتعرض خان يونس لقصف إسرائيلي عنيف، أدى إلى دمار واسع. في شوارع المدينة الحيوية، جلال والسيقلي وجمال عبد الناصر قصفت آليات وطائرات الاحتلال المباني والمحال التجارية وسوتها بالأرض.

محمد صافي الذي قصف بيته في منطقة السكة قال: “قصف الاحتلال طال دوار السنية وسط خان يونس، وهو المكان الذي لطالما كان يعج بالحياة لكنه الآن أصبح هادئاً محطماً”.

أما صبحي شراب، فقال لـ “القدس العربي”: “رأيت مشهدا تقشعر منه الأبدان، حينما نبش جنود الاحتلال قبور الشهداء، وقاموا بسرقة الجثث، وبعض الجثث الأخرى دهستها الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية، وقلبت المقبرة رأسا على عقب”.

وبين أن “الاحتلال سرق الجثث في شاحنات عسكرية وذهب بها إلى مكان مجهول لا نعرفه”.

ميدانيا، أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، استهداف قوة إسرائيلية خاصة “متحصنة” في عمارة سكنية شمال قطاع غزة، وإيقاعها بين قتيل وجريح.

وسياسيا، صوَّت البرلمان الأوروبي على قرار “غير ملزم” يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإدخال مساعدات إلى القطاع.

وذكر موقع “يورو نيوز” الإخباري أن البرلمان الأوروبي أقر مشروع قرار “غير ملزم” بأغلبية 312 صوتاً مقابل 131، وامتناع 72 عضواً عن التصويت، في جلسة عامة للبرلمان في ستراسبورغ.

وفي القرار، دعا البرلمان للمرة الأولى إلى “وقف دائم لإطلاق النار”، مشترطاً أن يتم ذلك بـ “إطلاق جميع الرهائن في غزة وتجريد حماس من السلاح”، وفق الموقع.