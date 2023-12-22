سياسة | دولي

عدد فلسطينيي غزة ممن يواجهون جوعا كارثيا 4 أضعاف نظيره بالعالم

22 - ديسمبر - 2023

حجم الخط
3

جنيف: حذر برنامج الأغذية العالمي، الجمعة، من أن عدد الفلسطينيين بقطاع غزة الذين يواجهون جوعا كارثيا يبلغ 4 أضعاف من يواجهون ظروفا مماثلة بالعالم.
جاء ذلك في تدوينة نشرها البرنامج التابع للأمم المتحدة عبر منصة “إكس” نقلا عن بيانات تقريره الأخير عن التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC).
وقال البرنامج الأممي إن “خطر المجاعة في قطاع غزة (الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ شهرين ونصف) يتزايد مع مرور كل يوم”.
وجاء في التقرير أن “عدد الأشخاص في غزة الذين يواجهون مستوى الجوع الكارثي أكبر بأربع مرات من أولئك الذين يواجهون ظروفاً مماثلة في أنحاء العالم”.
وأضاف: “لا يمكن للعالم أن يقف مكتوف الأيدي ويشاهد الناس يتضورون جوعا”.
وأفاد أحدث تقرير لبرنامج الأغذية العالمي نشر مساء الخميس، عن تحليل الأمن الغذائي في غزة أن جميع سكان غزة (حوالي 2.2 مليون شخص) يعانون من أزمة أو ما هو أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وذكر التقرير أن “هناك خطر حدوث مجاعة خلال الأشهر الـ 6 المقبلة إذا استمر الوضع الحالي الذي يتسم بالصراع الشديد ومحدودية وصول المساعدات الإنسانية”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى صباح الجمعة “20 ألفا و57 شهيدا و53 ألفا و320 جريحا معظمهم أطفال ونساء”، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا للسلطات في القطاع والأمم المتحدة.
(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول DINA:
    ديسمبر 22, 2023 الساعة 3:55 م

    لا أفهم لماذا تغلق مصر المعبر؟ لماذا لا ينجد المصريين إخوانهم في غزة؟ فعلا إنه زمن الإنبطاح والمهانة. تأكد فعلا أن سيادة الدول العربية منقوصة كثيرا.

    رد
  2. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 22, 2023 الساعة 6:17 م

    يا للهول يا للكارثة، أين أمة المليار وعرب التطبيع والتنسيق من كل ما يحدث لشعب فلسطين من جرائم على يد الحلف الصهيو صليبي الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي لا يستأسد إلا على الأطفال والنساء في غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة 🇵🇸😫✌️🔥🐒🔥🚀🔥🚀🔥🚀

    رد
  3. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 22, 2023 الساعة 7:14 م

    يا الله يا الله يا الله لطفك بأطفال غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة انصرهم على عصابة الشر بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو و زبانيته من الأمريكان يا من وعده الحق، زلزل الأرض من تحت أقدام بني صهيون الذين يستأسدون على أبناء فلسطين الشرعيين فيقتلونهم ويهدمون منازلهم منذ 1919 بدعم أمريكي وغربي صهيوني صليبي حاقد غادر جبان 🇵🇸😫✌️🚀🐒🚀🐒🚀🐒🚀

    رد

أخبار ذات صلة

أونروا: الوضع الحالي في غزة “تقشعر له الأبدان”- (فيديو) 
22 - ديسمبر - 2023
المغرب.. وقفات تضامنية مع غزة والشعب الفلسطيني- (تدوينات وفيديو)
22 - ديسمبر - 2023
بعد إنذارهم.. نزوح جماعي لسكان مخيمي النصيرات والبريج وسط غزة
22 - ديسمبر - 2023
مسؤول إسرائيلي سابق يدعو لتكثيف الهجمات والاغتيالات بغزة
22 - ديسمبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية