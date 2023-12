عدد فلسطينيي غزة ممن يواجهون جوعا كارثيا 4 أضعاف نظيره بالعالم

جنيف: حذر برنامج الأغذية العالمي، الجمعة، من أن عدد الفلسطينيين بقطاع غزة الذين يواجهون جوعا كارثيا يبلغ 4 أضعاف من يواجهون ظروفا مماثلة بالعالم.

جاء ذلك في تدوينة نشرها البرنامج التابع للأمم المتحدة عبر منصة “إكس” نقلا عن بيانات تقريره الأخير عن التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC).

وقال البرنامج الأممي إن “خطر المجاعة في قطاع غزة (الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ شهرين ونصف) يتزايد مع مرور كل يوم”.

وجاء في التقرير أن “عدد الأشخاص في غزة الذين يواجهون مستوى الجوع الكارثي أكبر بأربع مرات من أولئك الذين يواجهون ظروفاً مماثلة في أنحاء العالم”.

وأضاف: “لا يمكن للعالم أن يقف مكتوف الأيدي ويشاهد الناس يتضورون جوعا”.

وأفاد أحدث تقرير لبرنامج الأغذية العالمي نشر مساء الخميس، عن تحليل الأمن الغذائي في غزة أن جميع سكان غزة (حوالي 2.2 مليون شخص) يعانون من أزمة أو ما هو أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وذكر التقرير أن “هناك خطر حدوث مجاعة خلال الأشهر الـ 6 المقبلة إذا استمر الوضع الحالي الذي يتسم بالصراع الشديد ومحدودية وصول المساعدات الإنسانية”.

🆘The risk of famine in #Gaza is increasing with each passing day.

The new @theipcinfo report ➡️ finds that 4X as many Gazans face catastrophe-level hunger than the total number of people facing similar conditions worldwide.

The world cannot stand by and watch people starve.

— World Food Programme (@WFP) December 22, 2023