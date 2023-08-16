عدد قتلى انفجار الدومنيكان يرتفع إلى 27

واشنطن: ذكرت شبكة “سي.إن.إن”، الأربعاء، نقلا عن رئيس خدمة طوارئ في جمهورية الدومنيكان قوله إن عدد قتلى الانفجار الذي وقع يوم الاثنين قرب عاصمة البلاد ارتفع إلى 27 على الأقل.

وقال خوان مانويل مينديز رئيس مركز عمليات الطوارئ في البلاد لشبكة سي.إن.إن إن حصر الضحايا اكتمل بعد الانفجار الذي وقع في متجر لأجهزة الكمبيوتر في منطقة تجارية في سان كريستوبال الواقعة على بعد نحو 23 كيلومترا من العاصمة سانتو دومينغو.

وذكرت الشبكة أن السلطات لا تزال غير متأكدة من سبب الانفجار.

وبعد الانفجار قالت الخدمة الصحية الوطنية إن الحصيلة الأولية للضحايا تضمنت رضيعا عمره أربعة أشهر.

وقال مركز عمليات الطوارئ في البلاد في نشرة نشرت في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إن 59 شخصا أصيبوا في الانفجار.

(رويترز)