يديعوت: عدد قياسي من الإسرائيليين يغادر البلاد في عام 2024

تل أبيب: كشف المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء في مستهل العام الجديد، عن مغادرة عدد غير عادي من الإسرائيليين للبلاد خلال عام 2024 في ظل الحرب الدائرة، بحسب ما ورد في بيانات صدرت اليوم الثلاثاء.
وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية بأن العدد القياسي بلغ نحو 82 ألفا و700 إسرائيلي.
كما يسلط التقرير الصادر عن المكتب المركزي للإحصاء، الضوء على ميزان الهجرة الدولية في إسرائيل، وهو الذي يقيس الفرق بين عدد الأشخاص الذين ينتقلون إلى إسرائيل وأولئك الذين يخرجون منها.
وقد بلغ ميزان الهجرة بحلول نهاية عام 2024، سالب 18 ألفا و200 شخص، بما يعكس تسجيل خسارة صافية في عدد السكان، تأتي مدفوعة في المقام الأول بهجرة الإسرائيليين إلى الخارج، بحسب الصحيفة.
(د ب أ)
ان شاء الله كلهم يرحلون من أرض فلسطين
حتى تصبح فلسطين نظيفه من رجسهم
قليلون جداً هم من يطيق الظلم والإستبداد والإجرام! وهكذا من يعيش في إسرائيل أيضاُ.
أتابع هذه المسألة منذ حين، وأجزم بأنهم كما يكذبون في أرقام خسائرهم العسكرية من قتلى وجرحى في غزة ولبنان، فإنهم يكذبون هنا أيضًا. الكذب هو طبعهم ويجري مثل الدم في عروقهم. لا يريدون إظهار أي تأثير إيجابي للطوفان على الهجرة من الكيان. والأرقام الفعلية هي أضعاف ما يذكرونه في الحالتين: خسائرهم العسكرية، وخسائرهم الاقتصادية ومنها الهجرة.
Zionism must ne end…to achieving Harmony Life for Pan Human..
لولا تخاذل الانظمة العربية و خذلانها لمقاومة الاستعمار الصهيوني في غزة لكان اكثر من ثمانين في الماية من الاسراييليين اليوم خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة. و لولا نفاق الأمم المتحدة لكانت هجرة الاسراييليين تضاعف عشرات بل ميات المرات مما كانت عليه خلال النصف الثاني من عام الفين و أربعة و عشرين
كلهم عادوا لبلادهم ألتى قدموا منها بإغراءات كبيرة من ألمحتلين ألصهاينة! بعد ضربات رجال ألسنوار والضيف عرفوا أن لفلسطين لأهلها وأن لا مكان لهم على أرضها. عرفوا أن فلسطين عربية وستبقى عربيه وستعود بالكامل عربية شاء من شاء وأبى من أبى.
مجرد تساؤل.
متى الرحيل !!!؟؟؟
سيأتي يوم ترحلون كلكم من فلسطين.
فهي ليست أرضكم ، ولا أنتم أهل للإقامة فيها.
مجرد تساؤل.
متى الرحيل !!!؟؟؟
سيأتي يوم ترحلون كلكم من فلسطين.
فهي ليست أرضكم ، ولا أنتم أهل للإقامة فيها.