يديعوت: عدد قياسي من الإسرائيليين يغادر البلاد في عام 2024

تل أبيب: كشف المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء في مستهل العام الجديد، عن مغادرة عدد غير عادي من الإسرائيليين للبلاد خلال عام 2024 في ظل الحرب الدائرة، بحسب ما ورد في بيانات صدرت اليوم الثلاثاء.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية بأن العدد القياسي بلغ نحو 82 ألفا و700 إسرائيلي.

كما يسلط التقرير الصادر عن المكتب المركزي للإحصاء، الضوء على ميزان الهجرة الدولية في إسرائيل، وهو الذي يقيس الفرق بين عدد الأشخاص الذين ينتقلون إلى إسرائيل وأولئك الذين يخرجون منها.

وقد بلغ ميزان الهجرة بحلول نهاية عام 2024، سالب 18 ألفا و200 شخص، بما يعكس تسجيل خسارة صافية في عدد السكان، تأتي مدفوعة في المقام الأول بهجرة الإسرائيليين إلى الخارج، بحسب الصحيفة.

(د ب أ)