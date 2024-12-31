صحافة | عبرية

يديعوت: عدد قياسي من الإسرائيليين يغادر البلاد في عام 2024

31 - ديسمبر - 2024

إسرائيليون في مطار بن غوريون أثناء مغادرتهم في الأيام الأولى للحرب

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تل أبيب: كشف المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء في مستهل العام الجديد، عن مغادرة عدد غير عادي من الإسرائيليين للبلاد خلال عام 2024 في ظل الحرب الدائرة، بحسب ما ورد في بيانات صدرت اليوم الثلاثاء.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية بأن العدد القياسي بلغ نحو 82 ألفا و700 إسرائيلي.

كما يسلط التقرير الصادر عن المكتب المركزي للإحصاء، الضوء على ميزان الهجرة الدولية في إسرائيل، وهو الذي يقيس الفرق بين عدد الأشخاص الذين ينتقلون إلى إسرائيل وأولئك الذين يخرجون منها.

وقد بلغ ميزان الهجرة بحلول نهاية عام 2024، سالب 18 ألفا و200 شخص، بما يعكس تسجيل خسارة صافية في عدد السكان، تأتي مدفوعة في المقام الأول بهجرة الإسرائيليين إلى الخارج، بحسب الصحيفة.

(د ب أ)

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  1. يقول منصف شاكر:
    ديسمبر 31, 2024 الساعة 1:58 م

    ان شاء الله كلهم يرحلون من أرض فلسطين
    حتى تصبح فلسطين نظيفه من رجسهم

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  2. يقول أسامة كلّيَّة سوريا/ألمانيا:
    ديسمبر 31, 2024 الساعة 2:12 م

    قليلون جداً هم من يطيق الظلم والإستبداد والإجرام! وهكذا من يعيش في إسرائيل أيضاُ.

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  3. يقول مهتم:
    ديسمبر 31, 2024 الساعة 2:26 م

    أتابع هذه المسألة منذ حين، وأجزم بأنهم كما يكذبون في أرقام خسائرهم العسكرية من قتلى وجرحى في غزة ولبنان، فإنهم يكذبون هنا أيضًا. الكذب هو طبعهم ويجري مثل الدم في عروقهم. لا يريدون إظهار أي تأثير إيجابي للطوفان على الهجرة من الكيان. والأرقام الفعلية هي أضعاف ما يذكرونه في الحالتين: خسائرهم العسكرية، وخسائرهم الاقتصادية ومنها الهجرة.

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  4. يقول الضحيه:
    ديسمبر 31, 2024 الساعة 2:37 م

    Zionism must ne end…to achieving Harmony Life for Pan Human..

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  5. يقول صفي الدين لبات مبارك - موريتانيا:
    ديسمبر 31, 2024 الساعة 2:48 م

    لولا تخاذل الانظمة العربية و خذلانها لمقاومة الاستعمار الصهيوني في غزة لكان اكثر من ثمانين في الماية من الاسراييليين اليوم خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة. و لولا نفاق الأمم المتحدة لكانت هجرة الاسراييليين تضاعف عشرات بل ميات المرات مما كانت عليه خلال النصف الثاني من عام الفين و أربعة و عشرين

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  6. يقول محمد يعقوب:
    ديسمبر 31, 2024 الساعة 3:35 م

    كلهم عادوا لبلادهم ألتى قدموا منها بإغراءات كبيرة من ألمحتلين ألصهاينة! بعد ضربات رجال ألسنوار والضيف عرفوا أن لفلسطين لأهلها وأن لا مكان لهم على أرضها. عرفوا أن فلسطين عربية وستبقى عربيه وستعود بالكامل عربية شاء من شاء وأبى من أبى.

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  7. يقول غزاوي:
    ديسمبر 31, 2024 الساعة 10:33 م

    مجرد تساؤل.
    متى الرحيل !!!؟؟؟
    سيأتي يوم ترحلون كلكم من فلسطين.
    فهي ليست أرضكم ، ولا أنتم أهل للإقامة فيها.

    رد
  8. يقول غـزاوي:
    يناير 1, 2025 الساعة 6:09 ص

    مجرد تساؤل.
    متى الرحيل !!!؟؟؟
    سيأتي يوم ترحلون كلكم من فلسطين.
    فهي ليست أرضكم ، ولا أنتم أهل للإقامة فيها.

    رد

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