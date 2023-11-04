سياسة | عربي | فلسطين

51 شهيداً وعشرات الجرحى ضحايا مجزرة إسرائيلية جديدة في مخيم المغازي وسط غزة- (فيديوهات)

منذ 19 دقيقة

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لندن- “القدس العربي”: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ليل السبت/الأحد، سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى نتيجة قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وقال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة، في بيان مقتضب على فيسبوك: “عدد كبير من الشهداء والجرحى نتيجة مجزرة المغازي. تكدّس أعداد كبيرة من الإصابات الخطيرة على الأرض في قسم الطوارئ”.

وأضاف البيان: “غالبية شهداء وجرحى مجزرة المغازي من الأطفال والنساء”.

وتالياً قالت قناة وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن 33 شهيداً و100 إصابة هم ضحايا مجزرة مخيم المغازي.

(وكالات)

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