منوعات | أبيض و أسود

“عدد من الضحايا” بإطلاق نار في مدرسة ثانوية في ولاية آيوا الأمريكية- (فيديو وصور)

4 - يناير - 2024

ضابط شرطة يقف خارج مدرسة بيري المتوسطة ومجمع المدرسة الثانوية بعد حادثة إطلاق نار في المدرسة.

حجم الخط
2

واشنطن: أسفر إطلاق نار وقع الخميس في مدرسة ثانوية في ولاية آيوا الأمريكية عن سقوط “عدد من الضحايا جرّاء عيارات نارية”، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، مضيفة أن الحادثة انتهت لكن من دون تأكيد سقوط قتلى.

وقال قائد شرطة مقاطعة دالاس في الغرب الأوسط الأمريكي آدم إنفانتي للصحافيين بعد إطلاق النار الذي وقع في مدرسة “بيري” الثانوية “لم يتضح حتى الآن العدد الدقيق للجرحى ومدى خطورة (الإصابات)، لكننا نعمل على التحقق من ذلك حاليا. لا يوجد خطر إضافي على العامة”.

وذكرت شبكة “أيه بي سي” أن شخصا واحدا على الأقل قتل من دون الإشارة إن كان مطلق النار أو غيره.

وقع إطلاق النار حوالى الساعة 19,30 بالتوقيت المحلي (13,30 ت غ)، بحسب إنفانتي، واستجابت له السلطات المحلية وسلطات الولاية وتلك الفدرالية.

تقع بيري على بعد حوالى 55 كيلومترا من عاصمة الولاية دي موين.

وأظهرت تسجيلات وصور من الموقع وأخرى نشرتها وسائل الإعلام المحلية تواجدا كثيفا للشرطة.

ولفت إنفانتي إلى أن إطلاق النار وقع قبل بدء الدوام في المدرسة وبالتالي كان هناك “عدد قليل جدا من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في المبنى، وهو ما أعتقد أنه ساهم في نتيجة جيدة”.

وإذ أكد أن السلطات حددت هوية مطلق النار، لم يفصح عن أي تفاصيل إضافية بما في ذلك إن تم توقيفه.

وقال إنفانتي إن “السكان في أمان. نحاول الآن كشف الوقائع”.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 4, 2024 الساعة 7:43 م

    ههه حضارة رعاة البقر الأمريكان يا هامان 🔫

    رد
    1. يقول عربي:
      يناير 4, 2024 الساعة 9:30 م

      بل انه التوحش الامريكي يا انريكي

أخبار ذات صلة

مراهقة روسية تطلق النار على رفاقها داخل مدرسة وتقتل تلميذة وتصيب آخرين قبل أن تنتحر- (فيديو)
7 - ديسمبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية