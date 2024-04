“عدد من الضحايا” بإطلاق نار في مدرسة ثانوية في ولاية آيوا الأمريكية- (فيديو وصور)

واشنطن: أسفر إطلاق نار وقع الخميس في مدرسة ثانوية في ولاية آيوا الأمريكية عن سقوط “عدد من الضحايا جرّاء عيارات نارية”، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، مضيفة أن الحادثة انتهت لكن من دون تأكيد سقوط قتلى.

وقال قائد شرطة مقاطعة دالاس في الغرب الأوسط الأمريكي آدم إنفانتي للصحافيين بعد إطلاق النار الذي وقع في مدرسة “بيري” الثانوية “لم يتضح حتى الآن العدد الدقيق للجرحى ومدى خطورة (الإصابات)، لكننا نعمل على التحقق من ذلك حاليا. لا يوجد خطر إضافي على العامة”.

وذكرت شبكة “أيه بي سي” أن شخصا واحدا على الأقل قتل من دون الإشارة إن كان مطلق النار أو غيره.

وقع إطلاق النار حوالى الساعة 19,30 بالتوقيت المحلي (13,30 ت غ)، بحسب إنفانتي، واستجابت له السلطات المحلية وسلطات الولاية وتلك الفدرالية.

تقع بيري على بعد حوالى 55 كيلومترا من عاصمة الولاية دي موين.

وأظهرت تسجيلات وصور من الموقع وأخرى نشرتها وسائل الإعلام المحلية تواجدا كثيفا للشرطة.

Iowa High School Shooting Update – Shooter Dead & 3 Injured.Similar problems continue to arise, and the U.S. government should deeply reflect on. #schoolshooting pic.twitter.com/dVZ3lI9TZs

ولفت إنفانتي إلى أن إطلاق النار وقع قبل بدء الدوام في المدرسة وبالتالي كان هناك “عدد قليل جدا من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في المبنى، وهو ما أعتقد أنه ساهم في نتيجة جيدة”.

وإذ أكد أن السلطات حددت هوية مطلق النار، لم يفصح عن أي تفاصيل إضافية بما في ذلك إن تم توقيفه.

وقال إنفانتي إن “السكان في أمان. نحاول الآن كشف الوقائع”.

A shooting at an Iowa school leaves at least one person dead and two others injured. Can the government really not solve such problems?#Iowa #schoolshooting pic.twitter.com/7P6oUQs7DT

— Aldrich (@kf279794939) January 4, 2024