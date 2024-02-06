سياسة | عربي | سوريا

غارات إسرائيلية تستهدف قاعدة الشعيرات الجوية ومحيط حمص

منذ ساعة واحدة

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دمشق:  قتل أربعة أشخاص بينهم مدنيان في قصف جوي إسرائيلي استهدف منطقة حمص في وسط سوريا ليل الثلاثاء-الأربعاء، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حين أعلن النظام السوري أنّ القصف أوقع عدداً من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن  إنّ “أربعة أشخاص، بينهم مدنيان، قتلوا في الغارات الإسرائيلية على مدينة حمص”.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع التابعة للنظام السوري في بيان إنّ “العدوّ الإسرائيلي شنّ عدواناً جوياً من اتجاه شمال طرابلس (في شمال لبنان) مستهدفاً عدداً من النقاط في مدينة حمص وريفها، وقد تصدّت وسائط دفاعنا الجوّي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأسفر العدوان عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين”.

وقال مصدر في المخابرات العسكرية التابعة للنظام  إن هجوم اليوم الثلاثاء استهدف قاعدة الشعيرات الجوية وعدة مواقع على أطراف حمص.

وأفاد شهود عيان  بأن شظايا من الصواريخ المنفجرة سقطت في مزارع حي الوعر شمال غرب مدينة حمص وشارع الحمرة وسط المدينة وشرق دوار تدمر وفي محيط مصفاة حمص، مخلفة بعض الأضرار المادية.

(وكالات)

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