عدوان إسرائيلي على سوريا… والهجري يدعو الدروز لمواصلة القتال

دمشق ـ «القدس العربي»: نفذ الاحتلال الإسرائيلي عدواناً واسعاً على سوريا، أمس الأربعاء، تحت “ذريعة حماية الدروز”، حيث استهدف مقار حكومية في دمشق، تمثلت بوزارة الدفاع وهيئة الأركان، كما لم يوفر درعا السويداء التي شهدت اتفاقا مع الحكومة رفضه الشيخ حكمت الهجري داعيا لمواصلة القتال.

وذكرت مصادر أمنية من داخل وزارة الدفاع لـ”رويترز” أن غارتين على الأقل بطائرات مُسيرة ضربتا المبنى، وأن عسكريين كانوا يحتمون في الطابق السفلي. وذكرت قناة الإخبارية التلفزيونية الحكومية أن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن إصابة مدنيين اثنين.

كما قال جيش الاحتلال إنه “أغار على بوابة الدخول إلى مجمع الأركان العامة التابع للنظام السوري” في دمشق، مضيفا أنه يواصل “مراقبة التطورات والأعمال ضد المواطنين الدروز في سوريا”. فيما أورد التلفزيون الرسمي “عدوان جديد لطيران الاحتلال الاسرائيلي في ساحة الأمويين قرب مبنى رئاسة الأركان وسط دمشق”، في ثالث استهداف للمكان. وأظهر البثّ المباشر لقناة “الجزيرة” حزاما من الغارات استهدف مجمّع هيئة الأركان العسكرية، تصاعدت على أثره سحب الدخان، وأدت إلى تصدّع وتضرر أجزاء من المبنى. واستهدف غارة إسرائيلية كذلك محيط قصر الرئاسة في العاصمة. كما تحدثت سانا عن غارة في محيط ريف دمشق.

وقالت وزارة الصحة في بيان عبر منصة تلغرام: “استشهاد 3 مدنيين وإصابة 28 آخرين في حصيلة جديدة، جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة دمشق”، دون توضيح طبيعة الإصابات”.

وسارعت دمشق إلى إدانة العدوان الإسرائيلي بأشد العبارات. ودعت في رسالة، مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد في أقرب وقت ممكن “لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية” .

واستبق وزير الدفاع في دولة الاحتلال، يسرائيل كاتس، القصف بتحذير سوريا، من “ضربات موجعة” .

وقال “الرسائل إلى دمشق انتهت الآن وقت الضربات الموجعة”، متوعدا بأن يعمل الجيش الإسرائيلي “بقوة” في السويداء في جنوب سوريا “لتصفية القوات التي هاجمت الدروز حتى انسحابها الكامل” . ورغم التصعيد الإسرائيلي، تحدثت هيئة البث الرسمية عن وساطة أمريكية بين تل أبيب ودمشق. ونقلت هيئة البث عن مصدر سياسي إسرائيلي لم تسمه، أن “الولايات المتحدة تبذل جهودا لتهدئة الوضع في سوريا، بمشاركة جهات أخرى” .

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الوضع في سوريا “معقد”، مضيفا أن هناك “سوء فهم” على ما يبدو، وعبّر عن اعتقاده بأن تقدما نحو خفض التصعيد سيُحرز خلال الساعات القليلة المقبلة.

ولاحقا دعت الخارجية الأمريكية الحكومة السورية لسحب الجيش من السويداء، للسماح بخفض التصعيد.

ورغم توصل الحكومة السورية إلى اتفاق مع “مشيخة عقل” طائفة الموحدين الدروز في السويداء، بعد أربعة أيام من المواجهات الدامية بين قوات الجيش السوري والأمن الداخلي من جهة، ومجموعات مسلّحة وصفتها السلطات بـ”الخارجة عن القانون”، لكن الشيخ حكمت الهجري، دعا لاستمرار القتال في المحافظة.

ويقضي الاتفاق بوقف إطلاق النار ونشر الحواجز الأمنية داخل السويداء واندماجها الكامل ضمن الدولة السورية، والتأكيد على سيادتها.

وأعلن شيخ العقل لدى طائفة الموحدين الدروز في السويداء، يوسف الجربوع، بنود الاتفاق، مؤكدا أنه ينص على “الاندماج الكامل للسويداء ضمن الدولة والتأكيد على سيادتها على كلّ المحافظة وتفعيل واستعادة كل مؤسساتها” .

مصدر أمني مسؤول من السويداء قال لـ “القدس العربي” إن الاتفاق بدأ فعليا حيز التنفيذ، حيث نشرت قوى الأمن حواجزها داخل السويداء، مؤكدا اندماج السويداء بالكامل ضمن الدولة السورية، كما أكد أن الحكومة السورية اعتقلت متورطين بالانتهاكات التي سجلت في المحافظة.

تزامنا، عاود شيخ العقل حكمت الهجري دعوته لاستمرار القتال ضد الدولة السورية، نافيا التوصل لأي اتفاق.

وقال في بيان إنه لا يوجد أي “اتفاق أو تفاوض أو تفويض” مع الحكومة السورية، محذرًا من أن أي شخص أو جهة تتواصل معها من طرف واحد ستعرض نفسها “للمحاسبة القانونية والاجتماعية”.

ودعا “الشباب المدافعين عن الأرض والعرض”، إلى مواصلة القتال ضد من وصفتها بـ”العصابات الإرهابية المسلحة”.