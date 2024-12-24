عدوان إسرائيلي على مخيم طولكرم.. 8 شهداء وتدمير كبير في البنية التحتية وممتلكات المواطنين- (صور وفيديو)

مركبات عسكرية إسرائيلية عند مدخل مخيم طولكرم خلال مداهمة في 12 سبتمبر 2024. ا ف ب

لندن- “القدس العربي” ووكالات: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الثلاثاء، استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي استهدف مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية، ليرتفع بذلك عدد شهداء العملية الإسرائيلية في المدينة ومخيميها إلى 8.

عاجل | استــشهاد المقاوم عمران حارون؛ متأثراً بإصابته بقصف الاحتلال لمخيم طولكرم، ما يرفع عدد شهداء محافظة طولكرم إلى 8 منذ فجر اليوم. pic.twitter.com/QbFjKMRLzr — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 24, 2024

عاجل | استشـــــهاد الشاب محمود اعمر، من مخيم نور شمس في طولكرم، حيث عثر الأهالي على جثمانه في حي أبو بكر الصديق بعد اشتباكات عنيفة خاضتها المقاومة بالمكان. pic.twitter.com/RGBRz8xJKL — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 24, 2024

ساعات فقط بين استشـــهادهما.. الشـــهيد جمعة سالم يلتحق قبل قليل، بصديقه الشــــهيد فتحي سالم، الذي ارتقى في مخيم طولكرم. pic.twitter.com/1AzBCtZkHh — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 24, 2024

وقالت الوزارة في بيان إن “شهيدين (فلسطينيين) و7 إصابات، بينها 3 بحالة حرجة، وصلت لمستشفى طولكرم الحكومي، جراء قصف الاحتلال (الإسرائيلي) على مخيم طولكرم”.

وبذلك يرتفع عدد شهداء العملية العسكرية الإسرائيلية على المدينة ومخيميها إلى 5، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية في مدينة طولكرم بدءا من مساء أمس الاثنين.

الاحتلال يسحب إحدى آلياته المعطوبة جرّاء استهداف المقاومة لها، في مخيم طولكرم بالضفة الغربية. pic.twitter.com/iwucMeW0Kk — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 24, 2024

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة والهلال الأحمر الفلسطينيان استشهاد 3 فلسطينيين في مخيم طولكرم للاجئين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان “منذ فجر اليوم الثلاثاء، وصل إلى مستشفى الدكتور ثابت ثابت الحكومي الشهيدة خولة علي عبد الله عبده (53 عاما) نتيجة قصف على مخيم طولكرم، والشهيد فتحي سعيد عودة عبيد (18 عاما) نتيجة إصابته فجرا بالرصاص في البطن والصدر”.

وفي بيان لاحق، أفادت وزارة الصحة باستشهاد الجريحة براء خالد حسين علي (30 عاما) متأثرة بإصابتها الخطيرة عصر اليوم في قصف الاحتلال على مخيم طولكرم.

ونقلت وكالة وفا عن مراسليها من داخل المخيم أن الفتى فتحي سعيد عودة سالم استشهد متأثراً بإصابته الحرجة بعد إطلاق قناصة الاحتلال النار عليه في حارة الحدايدة، فيما منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليه.

🎥- كتائب القسام – طولكرم تنشر مشاهد لتفجير عبوات ناسفة بآليات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم #طولكرم. pic.twitter.com/svD2IqybBR — عربي بوست (@arabic_post) December 24, 2024

من جانبها، أعلنت جمعية إسعاف الهلال الأحمر أن طواقمها تسلّمت شخصا “تمّ إعلان استشهاده صباح اليوم وكان هناك صعوبة في الوصول للجثمان في مخيم طولكرم وجار نقله للمستشفى”.

واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافتان من النوع الثقيل، المخيم من المحور الغربي للمدينة، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

استشهاد الفتى فتحي سالم برصاص قوات الاحتلال خلال عدوانها المستمر على مُخيّم طولكرم الذي طال أجزاء من مسجد والبنية التحتية pic.twitter.com/HHZu12Hw1L — SoriTa 𓂆 (@Sorit192a) December 24, 2024

وفرضت قوات الاحتلال حصاراً مشدداً على المخيم، ونشرت قناصتها على المباني العالية المحيطة به، مع إطلاق كثيف وعشوائي للنيران.

وقامت الجرافات الإسرائيلية بتجريف البنية التحتية في حارات المخيم المختلفة، بما فيها المدارس والمقاطعة والمطار والعكاشة والمربعة، حيث طالت الأضرار شبكة المياه في حارة المقاطعة. كما تم تدمير ممتلكات المواطنين العامة والخاصة، وتضررت واجهات المحلات التجارية والمنازل والمركبات، إضافة إلى تضرر جزء من جدران مسجد السلام ووضع سواتر ترابية على مدخله.

تغطية صحفية: لحظة تفجير عبوة بجرافة الاحتلال خلال اقتحام مخيم طولكرم pic.twitter.com/XAIKcLwkRb — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 24, 2024

وأدى العدوان إلى انقطاع التيار الكهربائي وتشويش شبكات الإنترنت في مناطق واسعة من المخيم، فيما دارت اشتباكات عنيفة وسُمعت أصوات انفجارات ضخمة.

وكانت آليات الاحتلال قد جابت، في وقت سابق، شوارع وأحياء مدينة طولكرم، وتحديداً في الحي الغربي والشرقي ومحيط ميدان الشهيد ثابت ثابت وشارع الحدادين.