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عدوان إسرائيلي على مخيم طولكرم.. 8 شهداء وتدمير كبير في البنية التحتية وممتلكات المواطنين- (صور وفيديو)

24 - ديسمبر - 2024

مركبات عسكرية إسرائيلية عند مدخل مخيم طولكرم خلال مداهمة في 12 سبتمبر 2024. ا ف ب

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لندن- “القدس العربي” ووكالات: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الثلاثاء، استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي استهدف مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية، ليرتفع بذلك عدد شهداء العملية الإسرائيلية في المدينة ومخيميها إلى 8.

وقالت الوزارة في بيان إن “شهيدين (فلسطينيين) و7 إصابات، بينها 3 بحالة حرجة، وصلت لمستشفى طولكرم الحكومي، جراء قصف الاحتلال (الإسرائيلي) على مخيم طولكرم”.

وبذلك يرتفع عدد شهداء العملية العسكرية الإسرائيلية على المدينة ومخيميها إلى 5، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية في مدينة طولكرم بدءا من مساء أمس الاثنين.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة والهلال الأحمر الفلسطينيان استشهاد 3 فلسطينيين في مخيم طولكرم للاجئين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان “منذ فجر اليوم الثلاثاء، وصل إلى مستشفى الدكتور ثابت ثابت الحكومي الشهيدة خولة علي عبد الله عبده (53 عاما) نتيجة قصف على مخيم طولكرم، والشهيد فتحي سعيد عودة عبيد (18 عاما) نتيجة إصابته فجرا بالرصاص في البطن والصدر”.

وفي بيان لاحق، أفادت وزارة الصحة باستشهاد الجريحة براء خالد حسين علي (30 عاما) متأثرة بإصابتها الخطيرة عصر اليوم في قصف الاحتلال على مخيم طولكرم.

ونقلت وكالة وفا عن مراسليها من داخل المخيم أن الفتى فتحي سعيد عودة سالم استشهد متأثراً بإصابته الحرجة بعد إطلاق قناصة الاحتلال النار عليه في حارة الحدايدة، فيما منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليه.

من جانبها، أعلنت جمعية إسعاف الهلال الأحمر أن طواقمها تسلّمت شخصا “تمّ إعلان استشهاده صباح اليوم وكان هناك صعوبة في الوصول للجثمان في مخيم طولكرم وجار نقله للمستشفى”.

واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافتان من النوع الثقيل، المخيم من المحور الغربي للمدينة، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

وفرضت قوات الاحتلال حصاراً مشدداً على المخيم، ونشرت قناصتها على المباني العالية المحيطة به، مع إطلاق كثيف وعشوائي للنيران.

وقامت الجرافات الإسرائيلية بتجريف البنية التحتية في حارات المخيم المختلفة، بما فيها المدارس والمقاطعة والمطار والعكاشة والمربعة، حيث طالت الأضرار شبكة المياه في حارة المقاطعة. كما تم تدمير ممتلكات المواطنين العامة والخاصة، وتضررت واجهات المحلات التجارية والمنازل والمركبات، إضافة إلى تضرر جزء من جدران مسجد السلام ووضع سواتر ترابية على مدخله.

وأدى العدوان إلى انقطاع التيار الكهربائي وتشويش شبكات الإنترنت في مناطق واسعة من المخيم، فيما دارت اشتباكات عنيفة وسُمعت أصوات انفجارات ضخمة.

وكانت آليات الاحتلال قد جابت، في وقت سابق، شوارع وأحياء مدينة طولكرم، وتحديداً في الحي الغربي والشرقي ومحيط ميدان الشهيد ثابت ثابت وشارع الحدادين.

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  1. يقول ابن عباس:
    ديسمبر 24, 2024 الساعة 7:09 ص

    مخيم طولكرم،
    مخيم جنين،

    توزيع الأدوار ؟

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  2. يقول Ahmed:
    ديسمبر 24, 2024 الساعة 7:52 ص

    لا حول و لا قوة الا بالله

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  3. يقول جلاد الأنذال:
    ديسمبر 24, 2024 الساعة 2:33 م

    وهل يحسن هؤلاء الصهاينة الجبناء الهمج فعل أي شيئ آخر غير قتل الأطفال والنساء والإفساد في الأرض .. ؟ وهل جزاء المفسدين إلا استئصااهم منها ..؟

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  4. يقول عادل_ألميريا:
    ديسمبر 24, 2024 الساعة 3:05 م

    الصهاينة ماضون في احتلال باقي الأراضي الفلسطينثة و جزء من لبنان وجزء من صوريا و جزء من الأردن في ظل الضوء الأخضر الأمريكي الذي لن يكبح جنون الصهيونية الأمريكية حيث أحدث ذلك و سيحدث ارتباكا و خوفا لدى دول الخليج التي بدأت تتملق لترامب خوفا منه و أول مظاهر ذلك هو خروجها من البريكس…..يعني إسرائيل أصبحت فزاعة ترامب في المنطقة لابتزاز دول الخليج و حلبها كما ينبغي.

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  5. يقول abdo:
    ديسمبر 25, 2024 الساعة 7:57 ص

    من نتائج التنسيق الأمني المقدس

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