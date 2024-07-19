عدوان الاحتلال على غزة يدفع الأطفال والنساء إلى حافة المجاعة- (صور)

يدفع حصار الاحتلال لقطاع غزة مزيدا من النساء والأطفال إلى حافة المجاعة.
ويتسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع في نقص كبير للغذاء والدواء المتوفر للنازحين في شتى مناطق القطاع.
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هه وأمة المليار والغبار ومعهم عرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم جميعا عاجزون عن اقتحام المعابر الفلسطينية يا عينيا هذي شهور وشهور و عصابة الشر الصهيو نازية المدعومة بالسلاح الفتاك القذر تغلق معبر رفح المصري الفلسطيني يا عيني بضوء أخضر من عصابة بايدن وبلينكن و أوستن وسوليفاك سفاحو أطفال ونساء غزة العزة ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐖🐒🚀
لئن تخلى كل العالم الظالم عن غزة العزة فإن الله لن يتخلى عن اطفال ونساء غزة العزة، فاللهم اكسر ظهر عصابة بدر الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة التي عاثت سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐖🐒🚀
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يشارك في
تجويع أهلنا في غزة..
هه وأمة المليار والغبار ومعهم عرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم جميعا عاجزون عن اقتحام المعابر الفلسطينية يا عينيا هذي شهور وشهور و عصابة الشر الصهيو نازية المدعومة بالسلاح الفتاك القذر تغلق معبر رفح المصري الفلسطيني يا عيني بضوء أخضر من عصابة بايدن وبلينكن و أوستن وسوليفاك سفاحو أطفال ونساء غزة العزة ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐖🐒🚀
لئن تخلى كل العالم الظالم عن غزة العزة فإن الله لن يتخلى عن اطفال ونساء غزة العزة، فاللهم اكسر ظهر عصابة بدر الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة التي عاثت سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐖🐒🚀
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يشارك في
تجويع أهلنا في غزة..