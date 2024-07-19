عدوان الاحتلال على غزة يدفع الأطفال والنساء إلى حافة المجاعة- (صور)

يدفع حصار الاحتلال لقطاع غزة مزيدا من النساء والأطفال إلى حافة المجاعة.

ويتسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع في نقص كبير للغذاء والدواء المتوفر للنازحين في شتى مناطق القطاع.