عدوان مستمر.. الجيش الإسرائيلي يصيب فلسطينيا جنوب الضفة

الخليل: أصيب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان أن طواقمه “تعاملت مع إصابة شاب (28 عاما) بالرصاص الحي بالقدمين في بلدة بني نعيم شرق الخليل وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج”.

وذكر شهود عيان أن الشاب أصيب على مدخل بلدة بني نعيم بينما كان يحاول اجتياز حاجز عسكري إسرائيلي، حيث أطلق جنود عليه الرصاص وأصابوه في قدميه، وتم نقله للعلاج.

ويتزامن ذلك مع عملية عسكرية إسرائيلية متواصلة منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي في محافظات جنين وطولكرم وطوباس ونابلس شمال الضفة الغربية، خلفت 46 شهيدا فلسطينيا وعشرات الإصابات والاعتقالات، ونزوحا قسريا لأكثر من 20 ألف فلسطيني، وسط تدمير واسع للممتلكات والبنية التحتية.

ومنذ بدء الإبادة في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 912 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

(الأناضول)