سياسة | عربي | فلسطين

على غرار غزة.. إسرائيل تنسف مربعات سكنية في مخيم جنين شمال الضفة- (صور وفيديوهات)

2 - فبراير - 2025

تصاعد أعمدة الدخان فوق مدينة جنين

حجم الخط
7

رام الله: نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، 21 منزلا في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط استمرار العدوان في المدينة والمخيم، منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتحدث شهود عيان عن سماع أصوات تفجيرات ضخمة، تبعها تصاعد أعمدة الدخان من داخل المخيم.

وأشار الشهود إلى أن عدة منازل في محيط المخيم وفي مدينة جنين، تعرضت لما يشبه هزة أرضية نتيجة قوة التفجيرات، ما أدى إلى تحطم النوافذ والأبواب.

وبحسب مسؤول العلاقات العامة في بلدية جنين بشير مطاحن، تم تفجير 21 منزلا في ثلاث حارات بالمخيم.

ولفت مطاحن إلى أن جيش الاحتلال أخلى المخيم من كامل سكانه خلال الأيام الماضية، وأجبرهم على النزوح.

في السياق، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، إن “قوات الاحتلال (الإسرائيلي) فجرت بشكل متزامن قرابة 20 بناية في الجهة الشرقية من مخيم جنين، بعد تفخيخها”.

وأضافت الوكالة أن “أصوات انفجارات ضخمة سُمعت في عموم مدينة جنين وأجزاء من بلدات المحافظة”.

ونقلت عن مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، قوله إن “أضرارا لحقت ببعض أقسام المستشفى بسبب الانفجارات، دون أن تسجل إصابات”.

وبحسب “وفا”، فإن عددا كبيرا من العائلات الفلسطينية فقدت منازلها جراء التفجيرات الإسرائيلية في مخيم جنين، حيث تقام المباني هناك بشكل عمودي لاستيعاب أكبر عدد من السكان.

ولاحقا، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتضب، الأحد، أنه “في إطار عملية إحباط الإرهاب في شمال السامرة (الاسم العبري للضفة)، دمرنا قبل وقت قصير عددا من المباني في جنين”.

وزعم أن هذه المباني “كانت تستخدم كبنية تحتية للإرهاب”، دون مزيد من التفاصيل.

وبينما لم يحدد جيش الاحتلال عدد المباني التي نسفها، قالت القناة 14 العبرية الخاصة، إن “الجيش دمر نحو 20 مبنى في جنين، مستخدما طريقة عمله (الإبادة) في قطاع غزة بالضفة الغربية”.

يتزامن ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها، والذي أدى إلى استشهاد 25 فلسطينيا، قبل أن يوسع عدوانه الاثنين الماضي ليشمل مدينة طولكرم (شمال)، التي استشهد فيها 3 فلسطينيين.

في السياق، طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لوقف عدوان إسرائيل على الشعب الفلسطيني، بعد نسفها مربعات سكنية في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، إن عباس طلب “عقد جلسة طارئة وعاجلة لمجلس الأمن الدولي، لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني”.

وأشار عباس في طلبه، وفق الوكالة، إلى “تدمير قوات الاحتلال (الإسرائيلي) مربعات سكنية كاملة في مخيمي جنين وطولكرم (شمال)، وتفجير عشرات المنازل وإجبار المواطنين على النزوح من منازلهم في طمون ومخيم الفارعة في طوباس (شمال)، وتدمير البنية التحتية بشكل ممنهج”.

وتطرق في طلبه إلى “سياسة القتل (الإسرائيلية) التي أدت إلى استشهاد عشرات المواطنين، وجرح مئات، واعتقال آلاف منهم، إلى جانب إرهاب المستوطنين، وحرق منازل المواطنين وممتلكاتهم، التي تهدف جميعها إلى تهجير شعبنا من أرضه ووطنه”.

وبالتزامن مع بدء حرب الإبادة على غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 900 فلسطيني، وإصابة نحو 6 آلاف و700، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول الجنتلمان:
    فبراير 2, 2025 الساعة 3:15 م

    لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
    هكذا كنت البداية في الثامن من اكتوبر في غزة.
    هذا اول حزام ناري في الضفة.
    على اهل الضفة الشرقية الاستعداد الجدي للحرب فسياسة دفن الرءوس في الرمال لن تجدي نفعا.
    هنالك طرق عنيف على الأبواب.

    رد
  2. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 2, 2025 الساعة 4:38 م

    هل رأيتم إجراما أبشع من إجرام عصابة الشرذمة الصهيونية النازية التي تجثم على أرض فلسطين منذ 1948 وتقتل وتشرد الفلسطينيين بدعم من عصابة البيت الأسود الصهيوني اليهودي يا دودي ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥

    رد
  3. يقول محمد:
    فبراير 2, 2025 الساعة 5:41 م

    ماتت الانسانية وبقت غزة شاهدة على هول الفساد الدي تحمله الصهيونية و ادرعها. .

    رد
  4. يقول احمد:
    فبراير 2, 2025 الساعة 6:43 م

    اسراءيل تعتقد بانسياسة القتل والتشريد والابادة والافناء ستعيد لها هيبتها. بالعكس هي تعجل بنهايتها. انتهى

    رد
    1. يقول فصل الخطاب:
      فبراير 4, 2025 الساعة 8:34 ص

      لا تسموها إسرائيل بل سموها عصابة الشرذمة الصهيو نازية ✌️🇵🇸

  5. يقول احمد:
    فبراير 2, 2025 الساعة 6:44 م

    اسراءيل تعتقد بان سياسة القتل والتشريد والابادة والافناء ستعيد لها هيبتها. بالعكس هي تعجل بنهايتها. انتهى

    رد
  6. يقول Abo Ahmad:
    فبراير 3, 2025 الساعة 7:06 ص

    عندما تتعرض تل ابيب لنفس ماتعرضت له غزة والضفة الأن سيتوقف هذا الاجرام

    رد

أخبار ذات صلة

مستوطنون يصيبون 3 فلسطينيين بالرصاص ويحرقون مركبات بالضفة
15 - أغسطس - 2025
رؤساء 19 مستوطنة يطالبون بسرعة فرض “السيادة” الإسرائيلية على الضفة
14 - أغسطس - 2025
ردا على خطط سموتريتش.. الأردن: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة
14 - أغسطس - 2025
سموتريتش يوافق على مخطط استيطاني يفصل القدس عن الضفة ويقضى على الدولة الفلسطينية- (فيديو)
14 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية