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عدوى فيروسية تتسبب في إلغاء مباراة برشلونة ويوفنتوس الودية

منذ 36 دقيقة

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برشلونة: أعلن نادي برشلونة إلغاء المباراة الودية التي كانت مقررة أمام يوفنتوس الإيطالي صباح اليوم الأحد (بتوقيت غرينتش) على ملعب ليفاي في كاليفورنيا الأمريكية.

وكشف برشلونة عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أنه تقرر إلغاء المباراة بسبب انتشار عدوى فيروسية تصيب الأمعاء، بين عدد من لاعبيه.

وجاء في بيان النادي: “برشلونة يعلن أن المباراة أمام يوفنتوس، التي كانت مقررة اليوم الموافق 22 (تموز) يوليو في الساعة السابعة و30 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي (الساعة الرابعة والنصف صباح الأحد بالتوقيت الصيفي لأوروبا الوسطى) في استاد ليفاي، ضمن جولة الفريق، ألغيت. حيث إن جزءا كبيرا من الفريق يعاني من التهاب في الأمعاء بسبب عدوى فيروسية”.

(د ب أ)

 

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