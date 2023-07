عدوى فيروسية تتسبب في إلغاء مباراة برشلونة ويوفنتوس الودية

برشلونة: أعلن نادي برشلونة إلغاء المباراة الودية التي كانت مقررة أمام يوفنتوس الإيطالي صباح اليوم الأحد (بتوقيت غرينتش) على ملعب ليفاي في كاليفورنيا الأمريكية.

وكشف برشلونة عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أنه تقرر إلغاء المباراة بسبب انتشار عدوى فيروسية تصيب الأمعاء، بين عدد من لاعبيه.

وجاء في بيان النادي: “برشلونة يعلن أن المباراة أمام يوفنتوس، التي كانت مقررة اليوم الموافق 22 (تموز) يوليو في الساعة السابعة و30 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي (الساعة الرابعة والنصف صباح الأحد بالتوقيت الصيفي لأوروبا الوسطى) في استاد ليفاي، ضمن جولة الفريق، ألغيت. حيث إن جزءا كبيرا من الفريق يعاني من التهاب في الأمعاء بسبب عدوى فيروسية”.

(د ب أ)

🚨 FC Barcelona hereby informs that the game against Juventus FC, scheduled for today, July 22 at 7:30 PM at Levi’s Stadium, as part of the Soccer Champions Tour, has been canceled. A significant part of the blaugrana squad has a viral gastroenteritis. pic.twitter.com/vnpmhFFucX

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 22, 2023