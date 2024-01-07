 عدي الدباغ.. قائد أحلام منتخب فلسطين في كأس آسيا 2023

الدوحة: يرتكز منتخب فلسطين على قوام من اللاعبين المحترفين في مشاركته الثالثة على التوالي بكأس آسيا 2023، التي ستقام في قطر خلال الفترة من 12 كانون الثاني/ يناير إلى 10 شباط/ فبراير 2024.

يلعب المنتخب الملقب بـ”الفدائي” في المجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخب إيران بطل القارة 3 مرات، والإمارات وهونغ كونغ، ويأمل في تجاوز عقبة الدور الأول التي توقف عندها في المشاركتين السابقتين بعامي 2015 و2019.

يلمع بصفوف المنتخب الفلسطيني مهاجمه عدي الدباغ البالغ 25 عاما، المحترف بصفوف فريق تشارلروا البلجيكي.

بدأ النجم الفلسطيني مسيرته الدولية في أذار/ مارس 2018 أمام عُمان في التصفيات المؤهلة لكأس أمم آسيا 2019، وسجل هدفه الأول أمام قيرغيزستان في مباراة انتهت بالتعادل 1/1 في أيلول/ سبتمبر 2018.

ويدرك عدي الدباغ جيدا أجواء بطولة كأس الأمم الآسيوية حيث شارك في مباراتي أستراليا والأردن قبل توديع البطولة من الدور الأول.

لفت الدباغ الأنظار لموهبته مبكرا حيث بدأ مسيرته مع نادي هلال القدس ببلوغه 16 عاما في موسم 2015/ 2016 ، وظل بالفريق 4 مواسم توج خلالها بلقب الدوري في الضفة الغربية 3 مرات بخلاف لقبين محليين بخلاف فوزه بجائزة هداف الدوري في موسم 2018/ 2019.

ولمع مهاجم هلال القدس مع فريقه في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي حيث سجل 4 أهداف ليكون أكثر لاعب فلسطيني يسجل أهدافا في هذه البطولة الإقليمية القارية، والمساهمة في إنجاز غير مسبوق بقيادة الفريق لأول فوز في تاريخه بالبطولة.

انطلق الدباغ بطموحاته خارج حدود فلسطين في عام 2019 وخاض تجربة احترافية مع 4 أندية في الكويت وهي السالمية والقادسية واليرموك والعربي.

ترك النجم الفلسطيني بصمة مؤثرة في مشواره الاحترافي بالكويت، حيث فاز بكأس السوبر مع القادسية في عام 2019، ولقب الدوري مع العربي في موسم 2020/ 2021 الذي انتزع فيه جائزة هداف الدوري بـ13 هدفا.

وجاءت القفزة الأكبر في مسيرة عدي الدباغ بانتقاله للملاعب الأوروبية حيث انضم لصفوف أروكا البرتغالي في صيف 2021، ولعب موسمين مع الفريق سجل خلالهما 15 هدفا في 45 مباراة.

وفي تموز/ يوليو الماضي، انتقل الدباغ إلى تشارلروا البلجيكي، ووقّع عقدا مع النادي مدته 3 مواسم حتى صيف 2026 وأثبت نفسه سريعا بتسجيله 5 أهداف في 19 مباراة هذا الموسم.

وقبل كأس الأمم الآسيوية، أكد عدي الدباغ أن طموحه مع كرة القدم لا حدود له، وأنه يحلم باللعب في أكبر الدوريات الأوروبية ليبقى سفيرا للكرة الفلسطينية في القارة العجوز.

ويدرك منافسو منتخب فلسطين في البطولة خطورة عدي الدباغ وبصمته المؤثرة في تأهل الفدائي لكأس الأمم الآسيوية للمرة الثالثة على التوالي حيث سجل 6 أهداف في مشوار التصفيات.

ويعرف الدباغ الطريق جيدا نحو شباك المنتخبات العربية، حيث سجل 6 أهداف من أهدافه العشرة الدولية أمام فرق عربية وهي اليمن وسوريا وجزر القمر.

(د ب أ)