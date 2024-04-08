عدّاء بريطاني يصبح أول شخص يقطع قارة أفريقيا بأكملها

لندن: أكمل روس كوك، عدّاء الماراثون للمسافات الطويلة، مسيرته عبر قطع مسافة قارة أفريقيا بالكامل بعد وصوله إلى تونس يوم الأحد، عقب السفر عبر 16 دولة في رحلة استمرت 352 يوما تضمنت تعرضه للسرقة تحت تهديد السلاح والمعاناة من التسمم الغذائي.

وبدأ كوك مغامرته في أبريل/ نسيان الماضي في أقصى نقطة بجنوب القارة، وهي قرية لاغولهاس في جنوب أفريقيا، ثم واصل مسيرته نحو الساحل الغربي للقارة قاطعا مسافة تزيد على 16 ألف كيلومتر.

وكتب كوك عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي: “أول شخص على الإطلاق يركض بطول أفريقيا بأكملها. المهمة اكتملت”.

Extreme-marathon runner Russ Cook became the first person to run the length of Africa, completing his run in Tunisia after traveling over 9,900 miles through 16 countries https://t.co/e3lsgHdbfD pic.twitter.com/3fRXO1Nx58 — Reuters (@Reuters) April 8, 2024

ومرّ العداء كوك (27 عاما) عبر ناميبيا وأنغولا والكونغو الديمقراطية والكونغو والكاميرون ونيجيريا وبنين وتوغو وغانا وساحل العاج وغينيا والسنغال وموريتانيا والجزائر، قبل أن يصل إلى رأس أنجلة بتونس مساء اليوم.

وجمع رياضي سباقات التحمل، الذي يطلق على نفسه اسم “أصعب رجل”، أكثر من نصف مليون جنيه إسترليني للأعمال الخيرية طوال الرحلة.

وقال سيمون كليما من منصة (جيفستار) الخيرية: “الهدف الرئيسي هو تحدي نفسك والقيام بشيء مذهل وهو ما تدور حوله سلسلة أصعب رجل غريب. في نفس الوقت، نجمع الكثير من الأموال لبعض القضايا المهمة حقا، وهذا يحدث على منصة جيفستار لذلك نحن محظوظون جدا بحدوث ذلك”.

وأوضح: “حتى الآن تم جمع ما يقرب من 600 ألف جنيه إسترليني (758160 دولارا) لصالح جمعيتين خيريتين، وهما ساندبلاست ومؤسسة العدو الخيرية. ونأمل أن نصل إلى مليون إسترليني. أن يجمع روس مليون جنيه إسترليني خلال حملة جمع التبرعات الخاصة به. هذا هو الهدف”.