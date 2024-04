عدّاء بريطاني يصبح أول شخص يقطع قارة أفريقيا بأكملها

لندن: أكمل روس كوك، عدّاء الماراثون للمسافات الطويلة، مسيرته عبر قطع مسافة قارة أفريقيا بالكامل بعد وصوله إلى تونس يوم الأحد، عقب السفر عبر 16 دولة في رحلة استمرت 352 يوما تضمنت تعرضه للسرقة تحت تهديد السلاح والمعاناة من التسمم الغذائي.

وبدأ كوك مغامرته في أبريل/ نسيان الماضي في أقصى نقطة بجنوب القارة، وهي قرية لاغولهاس في جنوب أفريقيا، ثم واصل مسيرته نحو الساحل الغربي للقارة قاطعا مسافة تزيد على 16 ألف كيلومتر.

وكتب كوك عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي: “أول شخص على الإطلاق يركض بطول أفريقيا بأكملها. المهمة اكتملت”.

Extreme-marathon runner Russ Cook became the first person to run the length of Africa, completing his run in Tunisia after traveling over 9,900 miles through 16 countries https://t.co/e3lsgHdbfD pic.twitter.com/3fRXO1Nx58

— Reuters (@Reuters) April 8, 2024