عراقجي: إيران تدعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها

طهران: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء، إن بلاده تدعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وأفاد في منشور عبر منصة “إكس”، أرفقه بمشاهد للقصف الإسرائيلي على القصر الرئاسي في العاصمة السورية دمشق، بأن “كل هذا كان متوقعا”.

وفي وقت سابق الأربعاء، شنّت مقاتلات إسرائيلية غارات على محيط القصر الرئاسي ومبنى هيئة الأركان العامة في دمشق، كما شنّت غارات على محافظات السويداء ودرعا وريف دمشق.

وأضاف عراقجي: “أي عاصمة ستكون التالية؟ النظام الإسرائيلي المسعور لا يعرف حدودا ولا يفهم إلا لغة واحدة. على العالم، بما في ذلك المنطقة، أن يتّحد لإنهاء عدوانه الجنوني”.

وأشار إلى أن “إيران تدعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وستقف دائما إلى جانب الشعب السوري”.

يُذكر أن إيران كانت الداعم الأكبر إلى جانب روسيا لنظام بشار الأسد في قمع التحركات الشعبية التي بدأت تطالب بالحرية منذ عام 2011، وحشدت طوال تلك الفترة الكثير من إمكاناتها بما في ذلك إرسال الميليشيات المسلحة لدعم النظام.

(الأناضول)