عراقجي: إيران تسعى إلى “اتفاق عادل” مع الولايات المتحدة خلال المحادثات النووية

طهران: أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده تسعى إلى اتفاق “عادل ومشرف” مع الولايات المتحدة، وذلك قبل ساعات من بدء محادثات في سلطنة عمان.

وقال عراقجي بحسب مقطع فيديو نشره التلفزيون الرسمي قبل المحادثات إن “نيتنا هي التوصل إلى اتفاق عادل ومشرف من موقف متساو، وإذا تبنى الطرف الآخر أيضا الموقف نفسه، فمن المأمول أن تكون هناك فرصة للتوصل إلى تفاهم أولي يفضي إلى مسار تفاوضي”.

والتقى عراقجي، الذي يزور مسقط على رأس وفد للمشاركة في مفاوضات غير مباشرة مع أمريكا بشأن الملف النووي ورفع العقوبات عن طهران، نظيره العماني بدر البوسعيدي فور وصوله إلى العاصمة العمانية صباح اليوم السبت.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني خلال اللقاء عن سعادته “بالعلاقات المتينة والراسخة بين البلدين في مختلف المجالات”، مشيدا بموقف سلطنة عمان “المسؤول حيال القضايا والتطورات الإقليمية”.

واعتبر عراقجي استضافة مسقط المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا “دليلا على هذا النهج الإيجابي”، ووجه شكره لوزير الخارجية العماني على اهتمامه البالغ بهذا الملف.

(وكالات)