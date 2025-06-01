سياسة | دولي | إيران

عراقجي: إيران سترد إذا “استغل” الأوروبيون تقرير وكالة الطاقة الذرية لأغراض “سياسية”

منذ 21 دقيقة

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

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طهران: حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، من أن بلاده سترد إذا “استغلت” الدول الأوروبية لأهداف “سياسية” تقريراً للوكالة الدولية للطاقة الذرية اتهم طهران بتسريع وتيرة إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب.

وقال عراقجي، في مكالمة هاتفية مع المدير العام للوكالة رافايل غروسي، إن “إيران سترد بشكل مناسب على أي تحرك غير لائق من جانب الأطراف الأوروبية”، داعياً الوكالة إلى عدم إتاحة الفرصة “لبعض الأطراف” لإساءة استخدام التقرير “لتحقيق أهدافها السياسية” ضد إيران، بحسب ما أوردت وكالة إرنا الرسمية الإيرانية.

(أ ف ب)

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