عراقجي: إيران لا يمكنها قطع علاقاتها مع وكالة الطاقة الذرية

دبي: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأربعاء، إن إيران لا يمكنها قطع علاقاتها بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك بعد إقرار قانون يشترط موافقة أمنية رفيعة المستوى على أي عمليات تفتيش مقبلة للمواقع النووية.

ومنذ أن قصفت إسرائيل والولايات المتحدة منشآت نووية في إيران خلال حرب استمرت 12 يوما في يونيو/ حزيران، لم يتمكن مفتشو الوكالة من الوصول إلى المواقع النووية رغم تأكيد مديرها العام رفائيل غروسي أن عمليات التفتيش لا تزال ضرورية.

وصدق البرلمان الإيراني الشهر الماضي على تشريع يعلق التعاون مع الوكالة وينص على أن أي عمليات تفتيش فيما بعد ستحتاج إلى موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

واتخذ البرلمان هذه الخطوة بعد أن اتهمت طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتمهيد الطريق عمليا للهجمات الإسرائيلية الأمريكية من خلال تقرير أصدرته في 31 مايو/ أيار دفع مجلس محافظي الوكالة لإعلان أن إيران تنتهك التزاماتها بموجب معاهدة الحد من الانتشار النووي.

لكن عراقجي قال في تصريحات نشرتها وسائل إعلام رسمية اليوم الأربعاء إن طهران “لا يمكنها قطع التعاون بالكامل مع الوكالة… لذلك يجب أن يكون المفتشون هناك لإنجاز هذه المهمة” دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

وجاءت تصريحات عراقجي بعد يومين من قول متحدث باسم وزارة الخارجية إن إيران ستواصل المحادثات مع الوكالة وإن الجانبين سيعقدان على الأرجح جولة مفاوضات أخرى في الأيام المقبلة.

وردا على سؤال عن استئناف محادثات مع واشنطن، قال عراقجي إن المفاوضات تحتاج إلى الوصول إلى مرحلة “النضج”.

وتم تعليق الجولة السادسة من المحادثات بين طهران وواشنطن بعد الضربات الإسرائيلية والأمريكية في يونيو حزيران.

(رويترز)