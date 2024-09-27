عراقجي: إيران لن تقف مكتوفة الأيدي أمام حرب شاملة في لبنان

طهران: أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن إيران لن تبقى مكتوفة الأيدي تجاه حرب شاملة في لبنان.

وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الجمعة، بأن عراقجي أدلى بهذا في اجتماع وزراء خارجية دول البريكس العشرة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم الخميس.

كما دعا وزير الخارجية الإيراني إلى فرض عقوبات على الأسلحة والتجارة على إسرائيل.

واتهم عراقجي المجتمع الدولي بالعجز والفشل في إنهاء جرائم “كيان الاحتلال الصهيوني” خلال الـ12 شهرا الماضية، واعتبر الوضع الحالي في غزة ولبنان مثيرا للقلق، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وفي إشارة إلى الاجتماع المرتقب لقادة مجموعة البريكس المقرر عقده قريبا في قازان بروسيا، اقترح عراقجي تخصيص جزء من هذا الاجتماع للمحادثات الاستثنائية بين القادة بشأن أزمة غزة.

(د ب أ)