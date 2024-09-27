سياسة | دولي | إيران

عراقجي: إيران لن تقف مكتوفة الأيدي أمام حرب شاملة في لبنان

27 - سبتمبر - 2024

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

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طهران: أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن إيران لن تبقى مكتوفة الأيدي تجاه حرب شاملة في لبنان.

وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الجمعة، بأن عراقجي أدلى بهذا في اجتماع وزراء خارجية دول البريكس العشرة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم الخميس.

كما دعا وزير الخارجية الإيراني إلى فرض عقوبات على الأسلحة والتجارة على إسرائيل.

واتهم عراقجي المجتمع الدولي بالعجز والفشل في إنهاء جرائم “كيان الاحتلال الصهيوني” خلال الـ12 شهرا الماضية، واعتبر الوضع الحالي في غزة ولبنان مثيرا للقلق، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وفي إشارة إلى الاجتماع المرتقب لقادة مجموعة البريكس المقرر عقده قريبا في قازان بروسيا، اقترح عراقجي تخصيص جزء من هذا الاجتماع للمحادثات الاستثنائية بين القادة بشأن أزمة غزة.

(د ب أ)

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  1. يقول علي:
    سبتمبر 27, 2024 الساعة 11:36 ص

    كلام للاستهلاك.ايران باعت حزب الله في صفقة.

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  2. يقول تاريخ حروب الغرب وأتباعهم:
    سبتمبر 27, 2024 الساعة 11:52 ص

    حرب شاملة؟! مصطلح مريح يمكن استخدامه بعد تجاوز لبنان شمالا الى تركيا!

    رد
  3. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 27, 2024 الساعة 11:59 ص

    لازلنا يا أحرار إيران ننتظر الثأر لدماء الشهيد المغدور اسماعيل هنية وإخوانه، فمتى يتم تنفيذ الوعد الصادق رقم 2 يا أبو العينين حتى نتشفى في عصابة بنغفير القرد الحقير ✌️🇵🇸🤔🚀🐒🚀

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