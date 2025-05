عراقجي: المواقف الأمريكية المتطرفة تقوض فرص نجاح المفاوضات- (تدوينة)

طهران: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، إن “المواقف المتطرفة والخطابات الاستفزازية” للولايات المتحدة تقوض فرص النجاح في المفاوضات النووية.

وأضاف في منشور على منصة إكس: “بصورة مبدئية أتجنب تقديم الاستدلالات حول العناصر الرئيسية للتفاوض من خلال وسائل الإعلام”.

واستطرد: “لكن ما أريد أن أقوله هو أن تكرار الأكاذيب لا يغير الحقائق الأساسية، إيران كواحدة من الموقعين على معاهدة حظر الانتشار النووي، لها الحق في امتلاك الدورة الكاملة للوقود النووي”.

وتابع “هناك العديد من أعضاء المعاهدة يمارسون عملية تخصيب اليورانيوم مع رفضهم للأسلحة النووية تماما، النادي يضم العديد من الدول الآسيوية والأوروبية وأمريكا الجنوبية، فضلا عن إيران”.

وذكر أن “اتخاذ المواقف القصوى وإطلاق التصريحات الاستفزازية لن يؤديا سوى إلى تدمير فرص النجاح”.

وختم قائلا “هناك اتفاق موثوق ومستدام في متناول اليد، والشيء الوحيد المطلوب هو توفر إرادة سياسية حاسمة ورؤية منصفة”.

I generally refrain from airing arguments on key negotiation elements through the media.

What I will say is that repeating falsehoods will not change basic facts. As a founding signatory to the NPT, Iran has every right to possess the full nuclear fuel cycle. Moreover, there…

— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) May 2, 2025