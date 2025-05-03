سياسة | دولي | إيران

عراقجي: المواقف الأمريكية المتطرفة تقوض فرص نجاح المفاوضات- (تدوينة)

منذ ساعة واحدة

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

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طهران: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، إن “المواقف المتطرفة والخطابات الاستفزازية” للولايات المتحدة تقوض فرص النجاح في المفاوضات النووية.

وأضاف في منشور على منصة إكس: “بصورة مبدئية أتجنب تقديم الاستدلالات حول العناصر الرئيسية للتفاوض من خلال وسائل الإعلام”.

واستطرد: “لكن ما أريد أن أقوله هو أن تكرار الأكاذيب لا يغير الحقائق الأساسية، إيران كواحدة من الموقعين على معاهدة حظر الانتشار النووي، لها الحق في امتلاك الدورة الكاملة للوقود النووي”.

وتابع “هناك العديد من أعضاء المعاهدة يمارسون عملية تخصيب اليورانيوم مع رفضهم للأسلحة النووية تماما، النادي يضم العديد من الدول الآسيوية والأوروبية وأمريكا الجنوبية، فضلا عن إيران”.

وذكر أن “اتخاذ المواقف القصوى وإطلاق التصريحات الاستفزازية لن يؤديا سوى إلى تدمير فرص النجاح”.

وختم قائلا “هناك اتفاق موثوق ومستدام في متناول اليد، والشيء الوحيد المطلوب هو توفر إرادة سياسية حاسمة ورؤية منصفة”.

يذكر أن الجولة الثالثة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، جرت في سلطنة عمان، فيما جرت الجولة الثانية في روما.

وانطلقت الجولة الأولى من المفاوضات بسلطنة عمان في 12 أبريل/ نيسان الفائت ولاقت ترحيبا عربيا، ووصفها البيت الأبيض بأنها “إيجابية للغاية وبناءة”.

وفي عام 2015، وقّعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا اتفاقا مع إيران، فرض قيودا على برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الدولية عنها.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى (2017-2021)، انسحب من الاتفاق عام 2018، معتبر أنه “سيئ وغير دائم ولا يتناول برنامج إيران للصواريخ الباليستية”.

وأعاد ترامب فرض عقوبات أمريكية على طهران لإجبارها على إعادة التفاوض من أجل اتفاق موسع، فيما التزمت طهران بالاتفاق لمدة عام بعد انسحاب ترامب، قبل أن تتراجع عن التزاماتها تدريجيا.

(الأناضول)

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