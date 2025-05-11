عراقجي قبيل توجهه إلى عمان: قضية التخصيب النووي “غير قابلة للمساومة والتفاوض”

طهران: أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قبيل توجهه إلى مسقط للمشاركة في الجولة الرابعة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة الاحد، أن قضية التخصيب النووي “غير قابلة للمساومة والتفاوض”.

ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء عن عراقجي القول: “بعد الرحلة التي قمت بها إلى المنطقة والمشاورات التي أجريتها مع السعودية وقطر، أنا الآن في طريقي إلى عمان. أجرينا هذا الصباح في طهران المزيد من المشاورات، ونأمل في هذه الجولة أن نصل إلى نقطة حاسمة”.

وأضاف: “للأسف نسمع الكثير من التصريحات المتناقضة من الطرف الآخر. هناك تناقض في المقابلات وفي المواقف التي يتخذونها. مواقفهم داخل المفاوضات تختلف عن خارجها، وهذا أحد مشاكل المفاوضات”.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني: “على عكس الطرف الآخر، فإن جمهورية إيران الإسلامية لديها مواقف معروفة تقوم على مبادئ، وقد تحركنا في خط مستقيم. مواقفنا واضحة تماما. البرنامج النووي الإيراني يتمتع بأسس قانونية وقضائية قوية، وجميع جوانبه سلمية، كان وسيظل تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هذا من حقوق الشعب الإيراني التي لا تقبل حتى النقاش أو المساومة”.

وأضاف أن “التخصيب هو أحد إنجازات الشعب الإيراني ومصدر فخره، وقد دفعنا ثمنا باهظا من أجل هذا التخصيب، وإن دماء علمائنا النوويين اريقت دون هذا الإنجاز، وهو بالتأكيد غير قابل للمساومة، وهذا موقفنا الواضح الذي قلناه دائما”.

وأضاف: “بالطبع إذا كانت هناك أسئلة أو غموض أو مخاوف، فنحن مستعدون لبناء الثقة واتخاذ إجراءات لكسب المزيد من الثقة، هذا منطقنا منذ البداية، وكان منطقنا في المفاوضات السابقة هو نفسه، والآن أيضا قدمنا للطرف الآخر بناء على هذا المنطق مقترحا يمكن أن يضمن أن البرنامج النووي الإيراني سيبقى دائما سلميا”.

(د ب أ)