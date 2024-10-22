عراقجي من الكويت: دول الجوار لن تسمح باستخدام “مجالها الجوي” لمهاجمة إيران

الكويت: أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من العاصمة الكويتية الثلاثاء أن دول الجوار لن تسمح باستخدام مجالها الجوي في أي هجوم ضد طهران.

وقال عراقجي في مؤتمر صحافي قبيل لقائه أمير الكويت “تلقينا تطمينات من جيراننا بعدم استخدام أراضيهم وأجوائهم في الاعتداء على إيران”.

ويأتي هذا التصريح وسط مخاوف من تصعيد عسكري في الشرق الأوسط بين الجمهورية الإسلامية وإسرائيل، مع ترقب ضربة إسرائيلية لإيران في أعقاب هجومها الصاروخي على إسرائيل بداية تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.

ووصل عراقجي إلى الكويت غداة زيارة إلى البحرين في إطار جولة إقليمية شملت السعودية وقطر وسلطنة عُمان والعراق ومصر والأردن وتركيا، بحث خلالها مع مسؤولين كبار التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان وغزة وسبل احتواء النزاع.

وقال عراقجي “نحن نراقب عن كثب تحركات القواعد الأمريكية في المنطقة ونعلم كل تحركاتها ورحلاتها”، مضيفا “إذا هاجمت إسرائيل إيران بأي شكل من الأشكال، فسترد إيران بالشكل نفسه”.

وللولايات المتحدة، الحليف القوي لإسرائيل، قواعد عسكرية في المنطقة ولا سيما في البحرين والكويت وقطر والإمارات.

وكرر عراقجي تحذيرات إيران لإسرائيل بعدم مهاجمة منشآتها النووية، قائلا إن “مهاجمة المواقع النووية جريمة دولية كبرى، وحتى التهديد بمهاجمة المواقع النووية جريمة وضد الحقوق الدولية”.

وأضاف “للدفاع عن أنفسنا ومواقعنا النووية، لدينا أدواتنا وأساليبنا الخاصة، ونحن نعتمد عليها”.

ومرت العلاقات الكويتية الإيرانية خلال السنوات الماضية بفترة من التوترات، كان أبرزها تفكيك خلية في العام 2015 أدين أفرادها بالتجسس لمصلحة إيران وحزب الله اللبناني، ثم إعلان الكويت بعد إدانتهم إغلاق الملحقية الثقافية الإيرانية والمكتب العسكري وتخفيض عدد الدبلوماسيين الإيرانيين المعتمدين لديها.

وفي العام 2016 خفضت الكويت تمثيلها الدبلوماسي في الجمهورية الإسلامية، في أعقاب قرار السعودية قطع علاقاتها مع إيران على خلفية تعرض بعثات دبلوماسية لها لاعتداءات من محتجين على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي السعودي المعارض نمر النمر.

ولم يعد سفير الكويت إلى طهران إلا في آب/ أغسطس 2022.

(أ ف ب)