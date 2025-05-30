عراقي في منطقة ريفية يجمع السيارات القديمة بدافع عشقه للتراث- (صور)

الحلة (العراق): وسط احد ارياف محافظة بابل الواقعة جنوبي بغداد، يجمع جعفر سلمان عيدان منذ أكثر من عقد السيارات القديمة المولع باقتنائها، ومن بينها “رولز رويس” و”بيجو” و”دودج” و”كاديلاك”، ويحافظ عليها بدافع من حبه للتراث العراقي مضفيا البهجة بين السكان.

في متجره لقطع غيار السيارات بالقرب من مدينة الإسكندرية التي تبعد 60 كليومترا جنوبي بغداد، يعرض سياراته الكلاسيكية ومنها سيارات سباق بألوان زاهية.

في المجمل، يمتلك الرجل الخمسيني نحو عشر سيارات، من بينها سيارات رياضية أمريكية وأخرى اوروبية فاخرة، بعضها يعود تاريخها إلى ثلاثينات القرن العشرين، والبعض الآخر الى الستينات.

ومن بين هذه السيارات “فورد” زرقاء فيروزية متوقفة بجوار سيارة MG صفراء وسوداء الى جانب سيارة “أولدزموبيل” وردية أنيقة.

ويقول “أنا أحب السيارات الكلاسيكية القديمة. واعشق التراث العراقي والحفاظ عليه”.

(أ ف ب)