عربدة الاحتلال وخرائط التخبط الأمريكي

ليس جديداً أن تكون مظاهر التخبط والتناقض والتشوش هي التي تطبع المواقف الحكومية الأمريكية كلما اتصل الشأن بدولة الاحتلال الإسرائيلي، أو كلما عمدت الحكومات الإسرائيلية إلى انتهاك القانون الدولي وارتكاب جرائم الحرب والاستهانة بالمجتمع الدولي. ولا جديد أيضاً في التذكير بأن هذه الحال لا تقتصر على المستويات الأعلى في الوزارات والأجهزة المعنية ضمن الإدارات المتعاقبة جمهورية كانت أم ديمقراطية، بل تمتد إلى الكونغرس بمجلسيه ومعظم لجانه الفرعية، وتشمل أيضاً عدداً غير ضئيل من المؤسسات الفدرالية.

وعلى سبيل المثال الأحدث عهداً تتجلى حال الاضطراب هذه في ما يدلي به الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كمالا هاريس من تصريحات حول اقتحام إسرائيلي لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، بالنظر إلى وجود 1.5 مليون فلسطيني وانعدام أي مكان آخر يمكن أن يلجأوا إليه. وكان موقع «بوليتيكو» قد نقل عن بايدن قوله إن الهجوم على رفح «خط أحمر» بينما لم تستبعد هاريس أن تكون هناك «عواقب» من الجانب الأمريكي إذا أقدم الاحتلال على اجتياح المدينة.

وقد تفاقم التخبط في هذا الملف تحديداً حين جهد مساعدو الرئيس الأمريكي للالتفاف لاحقاً على عبارة «الخط الأحمر» بالنظر إلى ما أثارته من غضبة إسرائيلية عالية التنسيق مع مجموعات الضغط المساندة لدولة الاحتلال في الكونغرس ومؤسسات الإعلام الأمريكية الكبرى. كما تعزز التشوش في صياغة الموقف حين صرحت هاريس بأنها درست الخرائط، ولا مكان يذهب إليه نحو مليون ونصف المليون فلسطيني يتواجدون في رفح لأنه طُلب منهم أن يذهبوا إليها، وبالتالي كانت الإدارة واضحة تماماً في أنه «من الخطأ الدخول إلى رفح ضمن عملية عسكرية من أي نمط».

الكونغرس من جانبه صوّت بأغلبية ساحقة على وقف التمويل الأمريكي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، الأونروا، وسط تهليل من دولة الاحتلال، وعلى نقيض عودة عدد من الدول عن قرارات سابقة انطوت على اللحاق بالولايات المتحدة في تجميد تمويل المنظمة الدولية الأبرز التي تتولى توفير قسط أكبر من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة. الكونغرس ذاته شهد موقفاً من زعيم الأغلبية الديمقراطية شاك شومر، اليهودي والنصير العريق لدولة الاحتلال، اعتبر فيه أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو «يمثل عقبة كبيرة أمام السلام، وقد خضع في كثير من الأحيان لمطالب المتطرفين» داعياً إلى انتخابات مبكرة تفضي إلى حكومة جديدة.

وكي تتقاطع خرائط التناقضات، وتتكامل بين البيت الأبيض والكونغرس مباريات التسابق على مساندة حرب الإبادة الإسرائيلية، صدر مؤخراً التقرير السنوي عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام حول معطيات التسليح والتسلّح، فأشار إلى أن 69٪ من مشتريات الأسلحة للجيش الإسرائيلي تأتي من الولايات المتحدة، وأن جميع مقاتلات الاحتلال الراهنة من صنع أمريكي باستثناء حوّامة واحدة فرنسية، عدا عن الذخائر المختلفة والصواريخ الموجهة ومستلزمات القبة الحديدية.

فكيف لا يتنمر نتنياهو ويعربد على مسانديه في البيت الأبيض والكونغرس فلا يفضح تناقضاتهم فقط، بل يكسب على ظهورهم شعبية السياسي الصامد أمام الضغوط؟