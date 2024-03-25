عربدة الاحتلال وخرائط التخبط الأمريكي

ليس جديداً أن تكون مظاهر التخبط والتناقض والتشوش هي التي تطبع المواقف الحكومية الأمريكية كلما اتصل الشأن بدولة الاحتلال الإسرائيلي، أو كلما عمدت الحكومات الإسرائيلية إلى انتهاك القانون الدولي وارتكاب جرائم الحرب والاستهانة بالمجتمع الدولي. ولا جديد أيضاً في التذكير بأن هذه الحال لا تقتصر على المستويات الأعلى في الوزارات والأجهزة المعنية ضمن الإدارات المتعاقبة جمهورية كانت أم ديمقراطية، بل تمتد إلى الكونغرس بمجلسيه ومعظم لجانه الفرعية، وتشمل أيضاً عدداً غير ضئيل من المؤسسات الفدرالية.
وعلى سبيل المثال الأحدث عهداً تتجلى حال الاضطراب هذه في ما يدلي به الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كمالا هاريس من تصريحات حول اقتحام إسرائيلي لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، بالنظر إلى وجود 1.5 مليون فلسطيني وانعدام أي مكان آخر يمكن أن يلجأوا إليه. وكان موقع «بوليتيكو» قد نقل عن بايدن قوله إن الهجوم على رفح «خط أحمر» بينما لم تستبعد هاريس أن تكون هناك «عواقب» من الجانب الأمريكي إذا أقدم الاحتلال على اجتياح المدينة.
وقد تفاقم التخبط في هذا الملف تحديداً حين جهد مساعدو الرئيس الأمريكي للالتفاف لاحقاً على عبارة «الخط الأحمر» بالنظر إلى ما أثارته من غضبة إسرائيلية عالية التنسيق مع مجموعات الضغط المساندة لدولة الاحتلال في الكونغرس ومؤسسات الإعلام الأمريكية الكبرى. كما تعزز التشوش في صياغة الموقف حين صرحت هاريس بأنها درست الخرائط، ولا مكان يذهب إليه نحو مليون ونصف المليون فلسطيني يتواجدون في رفح لأنه طُلب منهم أن يذهبوا إليها، وبالتالي كانت الإدارة واضحة تماماً في أنه «من الخطأ الدخول إلى رفح ضمن عملية عسكرية من أي نمط».
الكونغرس من جانبه صوّت بأغلبية ساحقة على وقف التمويل الأمريكي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، الأونروا، وسط تهليل من دولة الاحتلال، وعلى نقيض عودة عدد من الدول عن قرارات سابقة انطوت على اللحاق بالولايات المتحدة في تجميد تمويل المنظمة الدولية الأبرز التي تتولى توفير قسط أكبر من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة. الكونغرس ذاته شهد موقفاً من زعيم الأغلبية الديمقراطية شاك شومر، اليهودي والنصير العريق لدولة الاحتلال، اعتبر فيه أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو «يمثل عقبة كبيرة أمام السلام، وقد خضع في كثير من الأحيان لمطالب المتطرفين» داعياً إلى انتخابات مبكرة تفضي إلى حكومة جديدة.
وكي تتقاطع خرائط التناقضات، وتتكامل بين البيت الأبيض والكونغرس مباريات التسابق على مساندة حرب الإبادة الإسرائيلية، صدر مؤخراً التقرير السنوي عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام حول معطيات التسليح والتسلّح، فأشار إلى أن 69٪ من مشتريات الأسلحة للجيش الإسرائيلي تأتي من الولايات المتحدة، وأن جميع مقاتلات الاحتلال الراهنة من صنع أمريكي باستثناء حوّامة واحدة فرنسية، عدا عن الذخائر المختلفة والصواريخ الموجهة ومستلزمات القبة الحديدية.
فكيف لا يتنمر نتنياهو ويعربد على مسانديه في البيت الأبيض والكونغرس فلا يفضح تناقضاتهم فقط، بل يكسب على ظهورهم شعبية السياسي الصامد أمام الضغوط؟
” الكونغرس من جانبه صوّت بأغلبية ساحقة على وقف التمويل الأمريكي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، الأونروا، وسط تهليل من دولة الاحتلال، ” إهـ
ترامب أوقف تمويل الأونروا قبل سنوات ,
و لم يقف العالم من تمويلها !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
*قاتل الله كل من يقف في خندق الصهاينة المجرمين.
حسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان.
بسم الله الرحمن الرحيم. أتوقع نار جهنم للحكام الثورة القادمة ستكون ثورة ربيع عربي إسلامي ولن يستطيع أحد الإلتفاف عليها لأنها هذه المرة ستكون خالصة لله ومن أجل المقدسات عن قريب سنشهد الحكام خلف القضبان وسيأتي على وجوههم وهذا قليل عليهم بعد الدعم الذي قدموه لمجازر الصهاينة ومشاركتهم في حصار غزة.
الحكاية المؤلمة والتي سأظل اكررها ان أبطال العار هم من سمح لعصابة البيت الأبيض ورئيسها الخرف بفعل ما يشاء من دعم الحكومة النارية في فلسطين المحتلة فلو انهم فعلوا القليل لتغيرت سياسة عصابة البيت الأبيض لكنهم رضوا بالذل والهوان ففلسطين لها الله فهو المنتصر على الطغاة والمعتدين فحكاية النازي تشبه الطفل الذي يتدلل على والده من اجل إعطائه ما يريد ورغم الإعطاء إلا انه يطالب بالمزيد فهذه هي الحكاية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عربدة الاحتلال وخرائط التخبط الأمريكي. ويجب إضافة وعربدة أمريكا هذا القرار الذي اغضب إسرائيل إيقاف المجزرة لمدة 15 فقط وإدخال المسعدات أيضا لمدة 15 يوم فقط وستحصل إسرائيل على كل شيء ويكفي الأسرى اذن نحن امام قرار يخدم إسرائيل هذا الواضح وعلينا الحظر ومما لفت نظري تصريحات نائبته كمالا هاريس بعد دراسة الخرائط لم تجد مكان اخر يذهب اليه الفلسطينيين ما هذا الاستهتار الذي نعيش فيه هذا الكلام خطير جدا من مسؤولة في الإدارة الامريكية عن شعب يتم قتله بدون حساب ويتم تشريده وتجويعه امام العالم انا ليس سعيد بهذا القرار ك عربي اذا كان القرار به جملة انهاء الحرب او انهاء اطلاق النار الدائم نعم. بدون هذه الجملة اين الانتصار في القرار للشعب الفلسطيني. ورغم هذا النت ياهو غاضب لعدم استعمال أمريكا حق الفيتو هل شيفتم دلع اكثر من هذا. حسبي الله ونعم الوكيل
سُرب لنتانياهو من قبل تصريحا مفاده أنه بإمكانه فعل أي شيئ بسياسة أمريكا.. وكما يريد..
والتسريب هو مقصود في نظري.. ويخدم شخصية نتانياهو في الداخل والخارج.. وعلينا
كذلك أن نعترف أن ب ب نتانياهو وحش سياسي.. كلمة وحش بمعناها الدي تستعمل فيه
الكلمة بالانجليزية وحتى الالمانية.. والمعنى هنا ليس سلبيا.. بل يدل على قتالية فائقة..
ولذك عمر كثيرا في السياسة.. لكن وحشيته الآن ربما فاقت كل تصور.. وهنا بالمعنى السلبي..
وهو وكأنه يزايد على نفسه.. ويريد لي عنق اسرائيل وامريكا معا.. كي يخرج من مأزقه القضائي
الدي ينتظره.. بل كي يخرج كبطل الأبطال..
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وكما هو معروف.. لكل شيئ قوي نقطة ضعف.. وقد عرف نتانياهو أين هي نقاط ضعف أمريكا القوة العضمى..
واهم نقطة ضعف هو المنافسة الشرسة ببن حزبين هناك.. الى درجة الضرب تحت الحزام امام الملأ..
وهو يقايض هذا وذاك بود اسرائيل.. فتتهافت عليه رغبات الحزبين.. وكل يقدم قرابين المحبة.. الى درجة
هيستيرية كما وصفها المقال ببراعة “مباريات التسابق على مساندة حرب الإبادة الإسرائيلية”..
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بتبع رجاءا 1
لكن في الأمر نشاز.. ولا يمكن أن نستخف بذكاء الامريكيين.. فهم يسايرون الامر في نظري بسبب الانتخابات..
وبعدها اظن انه ستكون هناك اعادة النظر في العلاقة مع اسرائيل.. كي ترجع الى حجمها .. بعد تخطيهم
جمرات التهم الجاهزة بمعادات السامية مثلا.. وارى أن فظاعة المشهد في غزة سيوظف في ابطال هذه التهم..
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واخشى أن أكون.. وكأنني أفكر بالتمني.. 😀
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انتهى شكرا 2