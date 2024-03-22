“عربية في إيران”.. الإيرانيون كما لم نعرفهم بعيني السورية ندى الأزهري

باريس- “القدس العربي”: صدر عن “دار الساقي” “كتاب عربية في إيران.. الإيرانيون كما لم نعرفهم” للناقدة السينمائية السورية ندى الأزهري، تروي فيه الكاتبة بعض مشاهداتها أثناء إقامتها في طهران لعدة سنوات.

الكاتبة قالت، رداً على سؤال لـ “القدس العربي” حول ما إذا كان العمل نوعاً من السيرة الذاتية: “ليس كتابَ سيرةٍ ذاتية، لأنه لا يتحدث عنّي، بل عن إيران، ويمكن القول إنه يحكي إيران من خلال نظرة “أجنبية”، هي عربية فرنسية، وهذا المهم، وليس أنا”.

أما لماذا اختارت القول في العنوان “عربية” لا “سورية” فتجيب: “بدا لي العنوان بديهياً، لأن المهم هنا هو المقابلة بين العرب وإيران، وهذه العلاقة المعقدة بينهما. وليس السورية بشكل خاص، وخاصة أن إقامتي كانت قبل الحرب في سوريا”.

وجاء في تقديم الكتاب: “في الكتابات التي لا حصر لها عن إيران، يغيب الإيرانيون. أولئك الذين ليسوا سياسيين، ولا نجوم سينما، ولا معارضين أو ناشطين مشهورين. الذين نقابلهم في الشارع، أو في المتجر، أو في سيارة الأجرة.. أولئك تحديداً لا نعرف عنهم شيئاً. كيف يتصرفون ويفكّرون، ممّ يخافون، ماذا يحبّون، وكيف يُظهرون ذلك”.

ويضيف ناشر العمل في وصف الكتاب: “تجارب وملاحظات وذكريات ترويها الكاتبة خلال رحلاتها واستقرارها، لسنوات أربع في طهران. إنهم الإيرانيون كما لم نعرفهم من قبل: بنظراتهم وصرخاتهم”.

يذكر أن الأزهري هي كاتبة ومترجمة وناقدة سينمائية سورية تقيم في باريس منذ سنوات طويلة.