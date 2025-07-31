سياسة | عربي | فلسطين

عرب الـ48 ينظمون احتجاجا أمام السفارة المصرية في تل أبيب- (فيديو)

منذ 5 دقائق

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“القدس العربي”: شارك العشرات من عرب الـ48، اليوم الخميس، في مظاهرة احتجاجية أمام السفارة المصرية في مدينة تل أبيب، لمطالبة القاهرة بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح البري.

ورفع المحتجون لافتات كتبت عليها شعارات تطالب بفتح معبر رفح البري، منها: “أين السيادة والإرادة المصرية”، و”افتحوا المعبر”، و”يا أهل مصر لا تتركوا غزة وحدها”، و”إغلاق معبر رفح جريمة”.

وكان “اتحاد أئمة المساجد” في إسرائيل قد دعا إلى تنظيم المظاهرة احتجاجا على مواصلة “إغلاق معبر رفح البري أمام الجرحى والمرضى والمساعدات الإنسانية “، وأيضا ضد ” التواطؤ في تجويع غزة وأهلها”.

(وكالات)

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