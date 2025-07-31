عرب الـ48 ينظمون احتجاجا أمام السفارة المصرية في تل أبيب- (فيديو)

“القدس العربي”: شارك العشرات من عرب الـ48، اليوم الخميس، في مظاهرة احتجاجية أمام السفارة المصرية في مدينة تل أبيب، لمطالبة القاهرة بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح البري.

ورفع المحتجون لافتات كتبت عليها شعارات تطالب بفتح معبر رفح البري، منها: “أين السيادة والإرادة المصرية”، و”افتحوا المعبر”، و”يا أهل مصر لا تتركوا غزة وحدها”، و”إغلاق معبر رفح جريمة”.

وكان “اتحاد أئمة المساجد” في إسرائيل قد دعا إلى تنظيم المظاهرة احتجاجا على مواصلة “إغلاق معبر رفح البري أمام الجرحى والمرضى والمساعدات الإنسانية “، وأيضا ضد ” التواطؤ في تجويع غزة وأهلها”.

شارك العشرات من المواطنين العرب في مظاهرة أمام السفارة المصرية بتل أبيب، احتجاجًا على حرب الإبادة والتجويع في غزة. واعتدى عدد من المتطرفين الإسرائيليين على المتظاهرين، فيما حاولت الشرطة الإسرائيلية تفريقهم وفض الاحتجاج. للتفاصيل👇https://t.co/FuFCjKZVLa pic.twitter.com/CyDccoYCit — موقع عرب 48 (@arab48website) July 31, 2025

تظاهر عشرات المواطنين العرب أمام السفارة المصرية في تل أبيب، اليوم الخميس، احتجاجًا على استمرار إغلاق معبر رفح والتواطؤ في تجويع غزة، وفقًا لما جاء في دعوة “اتحاد أئمة المساجد في الداخل الفلسطيني”، الذي نظم المظاهرة ضد النظام المصري ومشاركته في الحصار. للتفاصيل👇… pic.twitter.com/dXS8qxp4Ch — موقع عرب 48 (@arab48website) July 31, 2025

(وكالات)