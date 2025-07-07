عرب المليحات… إرهاب المستوطنين يهجّر المجتمعات البدوية

الضفة – «القدس العربي»: مع شروق شمسٍ جديدة على المعرجات شمال غربي أريحا، كان عشرات الرجال يفككون خياماً ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، يطوون الأغطية ويجمعون خشب الحظائر، فيما النساء يحاولن تهدئة الأطفال الذين يبكون في حضن صحراء لم تعرف يوماً إلا أصوات الأغنام وصفير الريح. هكذا ودّعَ «عرب المليحات» أرضهم التي عاشوا فوقها عقوداً، بعد أن حوّلتها هجمات المستوطنين المتطرفين إلى مكانٍ لا يُطاق.

«سبب خروجنا هو اعتداء فاشي من المستوطنين المتطرفين» بهذه العبارة لخص مسؤول التجمع البدوي، سليمان مليحات، في حديث مع «القدس العربي»، الأزمة التي يواجهها عرب المليحات، راويا مأساة عائلات بـأكملها طُردت من أرضها قبل يومين.

ولا تبعد خيام المستعمرين الجدد سوى 150 متراً فقط عن مكان البيوت التي كانت تؤوي هؤلاء السكان قبل أن تفرغ بفعل الهجمات. يصف سليمان ما يجري قائلاً «المستوطنون هم الأداة، لكن من يدير كل شيء هي الإدارة المدنية الإسرائيلية الحاقدة التي تسعى لتهجير التجمعات واحدًا تلو الآخر».

«حكومة فاشية»

وحسب روايته، فإن القرار بترحيل السكان لم يُعلن رسمياً، وإنما مُرّر بشكل خفي ضمن قرارات الحكومة الإسرائيلية التي يصفها بـ»الفاشية» قائلاً: «هذا القرار جزء من استهداف الفلسطينيين وتهجيرهم لصالح الاستيطان الرعوي، سُرقت الأغنام، وسرقت ممتلكات الناس في هذه المنطقة، واعتدوا على البيوت وانتهكوا حرماتها، واعتدوا على الأطفال والشيوخ والكبار، وكل ذلك وفق خطة ممنهجة مبرمجة «.

وأضاف: «الناس هنا لم يخرجوا من فراغ، بل أجبروا على الرحيل بعد أن حُرموا من كل مقومات البقاء. قبل هذه الخطوة كان الكل يشعر بالخطر على الأطفال والنساء من هجمات المستوطنين، فالخطر هنا دائم لا يزول. منذ 4 سنوات ونحن تحت نفس التهديد: ضرب التعليم، وضرب الصحة، وضرب مصادر الرزق. الهدف تهجير من تبقى من أهل المنطقة والسيطرة على كل شيء لصالح الحكومة الإسرائيلية أو ما يسمى بالاستيطان الرعوي».

ويقول أحمد بن الحاق، وهو أحد أبناء التجمع الذين هُجروا أخيرّا: «الشعور صعب جدًا والله، لا يوصف. هذه أرضك التي عشت فيها وتربيت فيها، تعز عليك، وأنت ترى المستوطن الإسرائيلي الذي جاء من آخر الدنيا ليأخذها منك ويهجرك من بلادك. هذا أصعب شعور يمرّ على الإنسان».

ويضيف أحمد: «واجهنا مضايقات كثيرة خلال خمس سنوات، من جانب المستوطنين. آخرها، أتوا وسكنوا عندنا وصاروا يأتون كل ليلة وكل نهار، يدخلون البيوت في أي وقت، ولا أحد وقف معنا ولا مؤسسة حمتنا». ويؤكد أحمد بأسى: «ما في أحد وقف معنا، لا منظمات ولا جهات رسمية. نحن وحدنا، وفي النهاية اضطررنا نرحل».

وتشير الأرقام التي رصدتها «منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو» إلى حجم المأساة، ويقول مدير المنظمة حسن مليحات لـ«القدس العربي» إن عدد الفلسطينيين الذين هُجروا قسريًا من عرب المليحات في المعرجات بلغ حوالي 500 شخص، أي ما يقارب 75 إلى 80 عائلة». ويضيف: «هذه العائلات لم تكن الأولى، فقد نزحت قبلها الكثير خلال السنتين الماضيتين نتيجة هجمات المستوطنين المتكررة. قبل عامين كان عدد سكان التجمع يقارب الألف».

7 آلاف انتهاك

وبلغة الأرقام المفزعة، يوضح حسن مليحات أن «منظمة البيدر» أحصت منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي ما يقارب 7 آلاف انتهاك نفذها المستوطنون وجيش الاحتلال ضد التجمعات البدوية، هذه الانتهاكات شملت السكان في بيوتهم، هدم البيوت وحرقها، الاستيلاء على المواشي، قطع المياه والكهرباء، وفرض حصار كامل على التجمعات «.

ويتابع: «وفقًا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد أدت اعتداءات الاحتلال والمستوطنين منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم إلى تهجير قسري لـ30 تجمعًا بدويًا، كان آخرها تجمع عرب المليحات «. ويصف حسن مليحات خطورة ما يُسمى بـ»الاستيطان الرعوي قائلاً: «ما يحدث اليوم في عرب المليحات نموذج صارخ. المستوطنون أقاموا بؤرة استعمارية جديدة قبل يومين فقط من تهجير السكان، تبعد حوالي 150 مترًا عن المساكن، جلبوا معهم قطعان الماشية وأقاموا حظائر وخياماً «.

ويضيف: «هكذا يبدأ الاستيطان الرعوي، بخيمة وحظيرة ماشية، ثم تتحول البؤرة الصغيرة إلى نقطة استيطانية ثابتة، ومع تكرار الاقتحامات والاعتداءات يصبح وجود الفلسطينيين غير محتمل فيضطرون للرحيل، وفي النهاية تترسخ البؤرة وتُوسع، وتبدأ الطريق لبناء مستوطنة أكبر. هذا ما نراه يتكرر في الأغوار والمناطق المصنفة (ج)».

ويحذر من أن هذه السياسة جزء من تنفيذ خطة وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش «الذي يعلن جهراً أنه يريد فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية بحلول عام 2026»، فـ»التهجير القسري للتجمعات البدوية هو خطوة أولى في خطة الترانسفير الهادئ الذي قد يمتد لاحقًا للقرى الفلسطينية».

ويختم مليحات بنبرة قلق: “إذا لم يتم وقف هذا المخطط الآن فالقادم أخطر، بعد الانتهاء من البدو ستنتقل دولة الاحتلال إلى تهجير سكان القرى تدريجياً بدعوى التوسع الرعوي أو الأمني أو ما يسمونه السيطرة على المناطق المفتوحة».

واليوم، لم يعد في منطقة عرب المليحات سوى خيام قليلة مهجورة وبعض الألواح المعدنية المبعثرة في العراء، في المقابل، تكبر خيام المستعمرين الجديدة التي بُنيت بسرعة، ويُسمع خوار الماشية التي جُلبت من خارج فلسطين لترعى في مراعي أُفرغت من أصحابها.

تقول أرقام «هيئة مقاومة الجدار والاستيطان» إن عشرات التجمعات البدوية في الضفة باتت تحت نفس التهديد، وإن وتيرة إقامة البؤر الاستيطانية ازدادت بشكل ملحوظ منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تحت غطاء عسكري كامل.

ويخشى سكان المنطقة أن تتحول كل الأراضي المحيطة بأريحا إلى ساحة مفتوحة للبؤر الرعوية التي تبدأ صغيرة ثم تلتهم آلاف الدونمات.

ويختم سليمان مليحات بقوله: «اليوم المستوطنون يطردوننا من هنا، وغدا سيطردوننا من أي خيمة نقيمها حول أريحا، هدفهم تهجيرنا خطوة خطوة، ولكن لن نترك أرضنا، لو هدموا خيمتنا اليوم نبني ثانية».