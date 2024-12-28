عرض عسكري لإدارة العمليات العسكرية في سوريا- (صور)

“القدس العربي”: نظمت قوات النخبة في إدارة العمليات العسكرية في سوريا عرضا عسكريا في دمشق، تزامنا مع الحملات الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية السورية في مدن ومحافظات عدة.