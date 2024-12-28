عرض عسكري لإدارة العمليات العسكرية في سوريا- (صور)

“القدس العربي”: نظمت قوات النخبة في إدارة العمليات العسكرية في سوريا عرضا عسكريا في دمشق، تزامنا مع الحملات الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية السورية في مدن ومحافظات عدة.
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اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يحفظكم وينصركم ويثبت أقدامكم ويسدد رميكم أنه سميع مجيب الدعاء
اللهم احفظ سوريا وجنبها الفتن والصراعات واجعلها عونا قويا لقضايا الإسلام والمسلمين والمستضعفين في العالم.
اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يحفظكم وينصركم ويثبت أقدامكم ويسدد رميكم أنه سميع مجيب الدعاء
اللهم احفظ سوريا وجنبها الفتن والصراعات واجعلها عونا قويا لقضايا الإسلام والمسلمين والمستضعفين في العالم.