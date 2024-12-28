سياسة | عربي | سوريا

عرض عسكري لإدارة العمليات العسكرية في سوريا- (صور)

28 - ديسمبر - 2024

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“القدس العربي”: نظمت قوات النخبة في إدارة العمليات العسكرية في سوريا عرضا عسكريا في دمشق، تزامنا مع الحملات الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية السورية في مدن ومحافظات عدة.

 

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  1. يقول مهند:
    ديسمبر 29, 2024 الساعة 10:23 ص

    اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يحفظكم وينصركم ويثبت أقدامكم ويسدد رميكم أنه سميع مجيب الدعاء

    رد
  2. يقول جاسم:
    ديسمبر 29, 2024 الساعة 3:24 م

    اللهم احفظ سوريا وجنبها الفتن والصراعات واجعلها عونا قويا لقضايا الإسلام والمسلمين والمستضعفين في العالم.

    رد

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