عرض فيلم “باربي” للمرة الأولى بعد إجازته في الأردن

“القدس العربي”: يعرض فيلم “باربي” في إحدى دور السينما في العاصمة الأردنية عمان للمرة الأولى اليوم الخميس، بعد أن أجازت هيئة الإعلام عرض الفيلم، رغم الجدل الذي أثاره، لدرجة منعه في بعض البلدان.

وبحسب قناة “المملكة” الأردنية، قال مصدر مطلع إن الفيلم خضع للتقييم من قبل هيئة الإعلام، وإثر ذلك أجيز عرضه في الأردن.

وكان الفيلم أثار جدلا إثر منع عدد من الدول عرضه، فيما أجازت معظم الدول العربية عرضه.

وانطلق عرض “باربي” قبل أيام في بلدان أخرى في المنطقة، خصوصاً السعودية والإمارات حيث يشهد إقبالاً كبيراً، لكنه أثار جدلا في بعض البلدان حتى قبل طرحه فيها، حيث حُظر عرضه في الكويت بحجة أنه “يخدش الآداب العامة“، فيما طلب وزير الثقافة اللبناني محمد مرتضى من السلطات المعنية في بلاده منع عرض الفيلم في الصالات اللبنانية بتهمة الترويج للمثلية الجنسية.

كما أصدرت وزارة الثقافة والفنون في الجزائر قرارا يقضي بسحب ترخيص عرض الفيلم، بعد جدل واسع، رافق الترخيص بعرضه، بسبب محتواه، الذي اعتبر منافيا لقيم المجتمع.

وقد دخل هذا الفيلم الذي أخرجته غريتا غيرويغ وأدى بطولته مارغو روبي ورايان غوسلينغ، الأسبوع الماضي، تاريخ السينما بعدما أصبح أول عمل بتوقيع مخرجة تتجاوز إيراداته العالمية عتبة المليار دولار.