 عرف بـ”خطابه العنصري” وباتهامات بـ”تعذيب الجزائريين”.. وفاة “الرمز التاريخي لليمين المتطرف في فرنسا” عن 96 عاما

جان ماري لوبان في بداية سبعينات القرن الماضي بالغطاء المعروف على عينه اليسرى التي أصيبت في حرب فرنسا في فيتنام (أ ف ب)

باريس- “القدس العربي”:

توفي جان ماري لوبان “الرمز التاريخي لليمين المتطرف في فرنسا”، اليوم في فرنسا عن 96 عاما.

وكان الزعيم السياسي السابق قد دخل المستشفى عدة مرات في السنوات الأخيرة بسبب تدهور حالته الصحية، كان آخرها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بعد تحاليل غير مطمئنة، وقبل ذلك في شهر أبريل/ نيسان عام 2023 بسبب نوبة قلبية وفي فبراير 2022 بعد إصابته بنوع خفيف من السكتة الدماغية.

منذ فبراير/شباط الماضي، استفادت مارين لوبان وشقيقتاها ماري كارولين ويان لوبان من “تفويض الحماية”، وهو إجراء يشبه الوصاية، والذي سمح لهن بتنفيذ أعمال مختلفة باسم والدهن وحدهن أو معًا.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أُعلن أن الحالة الصحية لجان ماري لوبان “تتعارض” مع ظهوره في محاكمة مساعدي البرلمان الأوروبي للجبهة الوطنية. ولاحظ الخبراء الذين فحصوه “تدهورا عميقا في قدراته البدنية والنفسية”. وكان من المقرر محاكمته مع 26 شخصًا آخرين بتهمة اختلاس أموال عامة على حساب البرلمان الأوروبي.

وقد سبق لهذا السياسي المخضرم الترشح لرئاسة الجمهورية خمس مرات، وتمكن في عام 2002 من الوصول إلى الدور الثاني في مفاجأة تاريخيّة للجميع. لكنه خسر بعد ذلك أمام جاك شيراك بنتيجة ساحقة في الجولة الثانية.

تم انتخابه لأول مرة في عام 1956 لعضوية الجمعية الوطنية، ليصبح في السابعة والعشرين من عمره أصغر عضو في قصر بوربون. هزم في الانتخابات التشريعية عام 1962. وفي عام 1972 تم تعيينه رئيسًا للحزب الجديد الذي جمع الفاشيين الجدد: “الجبهة الوطنية”. ورفع شعاره المفضل: “مليون عاطل عن العمل هو مليون عدد كبير جدًا من المهاجرين”، الذين اتهمهم بالاستفادة من المساعدة الاجتماعية على حساب الفرنسيين.

وعرف لوبان بخطابه المعادي للهجرة باستهداف “عنصري” خاص للجالية الجزائرية، واتهامات له بتصفية حسابات تاريخية مرتبطة بكونه ضابط سابق متطوع في جيش الاستعمار الفرنسي متورط في ممارسة التعذيب في حق الجزائريين.

في عام 2011 خلفته مارين لوبان، أصغر بناتها الثلاث في رئاسة الحزب.. لكن تصريحات الأب المثيرة للجدل ظلت مكبّلة لها، وأصبح مزعجًا لابنته الحزب، الذي قامت بتغيير اسمه من “الجبهة الوطنية” إلى “التجمع الوطني”. وانتهى الأمر بمارين لوبان باستبعاد والدها في عام 2015 بعد تصريحات متكررة مثيرة للجدل حول المحرقة. ثم تصالحا وتلاشت الحرب العائلية، التي اندلعت أمام وسائل الإعلام والمحاكم، على مر السنين.

وترشحت ابنته مارين لوبان للرئاسة ثلاث مرات منذ ذلك الحين كما حولت الحزب إلى قوة سياسة رئيسية في فرنسا.

في ردود الفعل على رحيله، كتبت جوردان بارديلا، الرئيس الحالي لحزب “التجمع الوطني” أن جان ماري لوبان “خدم فرنسا دائمًا، ودافع عن هويتها وسيادتها”.

من جانبه، قال إريك زمور، زعيم حزب “الاسترداد”، اليميني المتطرف: “ علاوة على الجدل والفضائح، ما سنتذكره عنه في العقود المقبلة هو أنه كان من بين أول من نبه فرنسا إلى التهديدات. وشجاعته في وقت لم يكن فيه الرجال الشجعان كثيرين”.