عروسا الحمدانية “ينهاران فوق توابيت ضحايا الحريق”- (شاهد)

“القدس العربي”: التقطت عدسات الكاميرا خلال تشييع ضحايا حريق اندلع بقاعة للأعراس في بلدة قرقوش الواقعة في شمال العراق أمس الأربعاء، لحظات مؤثرة لما تردد أنهما العروسان المفجوعان ريفان وحنين.

وظهر العريس خلال مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منهاراً باكياً، فيما تمر توابيت الضحايا بجانبه خلال التشييع الذي حضره المئات في العراق، كما ظهرت فتاة، يقال إنها العروس، ترتمي باكية فوق أحد التوابيت.

وتحول العرس في لحظات إلى مأساة كبرى وفاجعة هزت العراق، بعد أن قضى أكثر من 100 شخص في حفل الزفاف بإحدى قاعات الأعراس في بلدة الحمدانية بمحافظة نينوى ليل الثلاثاء الأربعاء، وأصيب 150 آخرون، إثر حرق الألعاب النارية لأقمشة سريعة الاشتعال كانت معلقة في سقف القاعة، ما أدى إلى انهيار السقف برمته على الضيوف، وامتداد النيران بسرعة هائلة.

فعلى الرغم من نجاة كل من العروس حنين والعريس ريفان، إلا أنهما فجعا كما المئات من المعازيم بمقتل أفراد من عائلتيهما.