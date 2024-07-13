عروض مسرحية متنوعة في مصر بين القاهرة الكبرى والإسكندرية

القاهرة ـ «القدس العربي»: تشهد المسارح المصرية في القاهرة الكبرى والإسكندرية حاليًا نشاطًا مسرحيًا مكثفًا، حيث تُعرض تسع مسرحيات متنوعة تقدمها قطاعات الإنتاج المختلفة التابعة لقطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال. تتنوع هذه العروض بين الكوميديا الغنائية، الاستعراضية، والفنون الشعبية، ما يضمن تلبية أذواق جميع المشاهدين.

ومن أبرز العروض المقدمة، نجد مسرحية «مش روميو وجولييت» التي تعيد الفنان علي الحجار إلى خشبة المسرح بعد غياب دام 17 عامًا منذ مسرحية «يمامة بيضا». تُعرض المسرحية على المسرح القومي بمشاركة رانيا فريد شوقي ومحمد عادل، ومن إخراج عصام السيد. تعكس هذه المسرحية الكلاسيكية صراعًا تراجيديًا بين عائلتين من مدينة فيرونا الإيطالية، حيث يقع روميو من العائلة الأولى في حب جولييت من العائلة الثانية، ما يزيد من حدة الصراع بين العائلتين.

وعلى مسرح البالون بالعجوزة، تُعرض مسرحية «عامل قلق» بطولة سامح حسين وسمر علام، ومن إخراج إسلام الإمام. المسرحية من تأليف محمد زناتي وأحمد الملواني، وديكور حازم شبل، وأزياء أميرة صابر، وموسيقى يحيى نديم، واستعراضات هاني حسن، وإضاءة عز حلمي، وإدارة عامة لبنى الشيخ. يذكر أن سامح حسين قدم عدة عروض ناجحة مع إسلام الإمام مثل «حلم جميل» و«المتفائل» والتي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

أما المسرح الكوميدي فيقدم مسرحية «العيال فهمت» بطولة رنا سماحة ورامي الطمباري وعبد المنعم رياض، ومن إخراج شادي سرور. تناقش المسرحية الفجوة بين الآباء والأبناء ومحاولة تقليص هذه الفجوة في ظل صعوبة تنشئة الجيل الجديد. العرض من كتابة أحمد الملواني وطارق علي، وديكور حمدي عطية، وأزياء شيماء محمود، وإضاءة محمود الحسيني، واستعراضات دارين وائل، وأشعار طارق علي، وموسيقى أحمد الناصر. يشارك في البطولة أيضًا إيهاب شهاب، ورانيا النجار، ومحمود الهنيدي، وأميرة فايز، ومجموعة من النجوم الشباب الجدد مثل محمد علي، نور شادي، جيسي أسامة، أحمد هشام، رحيم رزق، ندى محمد، روضة عز العرب، وعلي شادي.

ويعرض مسرح الشباب مسرحية «مرايا الكترا» من تأليف متولي حامد وإخراج أيمن مصطفى، ما يوفر تجربة فريدة للجمهور المهتم بالموضوعات الشبابية والقصص التي تعكس واقعهم وتحدياتهم.

«حازم حاسم جدا»

أما على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية، تُعرض مسرحية «حازم حاسم جدا» بطولة الفنان عمرو عبد العزيز، وتأليف وليد يوسف، وإخراج محمد مرسي. يشارك في البطولة حسن عبد الفتاح، علاء عوض، إسلام عبد الشفيع، إيهاب يونس، رضوى حسن، محمد فاروق، آثار وحيد، سارة المزين، سلمى الجيادي، مسعد سالم، ممدوح حنفي، محمد هلالي، ومجموعة كبيرة من فناني الإسكندرية. الموسيقى والألحان لمحمد مصطفى، وديكور وملابس محمد هاشم، واستعراضات محمد ميزو، وأشعار الدكتور محمد مخيمر، وإضاءة محمد المأموني، ومادة فيلمية هشام زيتون.

وعلى مسرح الهناجر، تُعرض مسرحية «الأرتيست» بطولة هنادي عبد الخالق وفاطمة عادل، وتتناول سيرة الفنانة الكوميدية الراحلة زينات صدقي، من تأليف وإخراج محمد زكي. تتناول المسرحية كفاح الفنانة وتضحياتها في وسطٍ محافظ ينظر إلى الفن باعتباره عارًا، كما تسلط الضوء على مسيرتها التي شملت أكثر من 400 فيلم سينمائي، بالإضافة إلى المسرحيات التي لم تُسجَّل. كانت زينات صدقي واحدة من أبرز من قدمن الكوميديا في تاريخ السينما المصرية، وتجسيد شخصيتها يُعد مغامرة قامت بها الفنانة هايدي عبد الخالق.

مسرح عبد المنعم مدبولي بالعتبة يستعد لاستقبال مسرحية «الحلم حلاوة» من فكرة وإخراج مي مهاب وتأليف ياسر أبو العنين. يعود العرض المسرحي ليالي عروضه في الثامنة مساءً، بداية من الخميس المقبل وحتى 12 تموز/يوليو الجاري على مسرح السلام بشارع قصر العيني، بعد توقفه بسبب بعض الإصلاحات. تدور فكرة العرض حول عروسة المولد والفارس من خلال حدوتة غير تقليدية في العصر الفاطمي. يشارك في البطولة مارتينا عادل، وأحمد صبري غباشي، وحور أحمد، مجدي عبدالحليم، وسامر المنياوي، ومحمد خليل، ومحمد الشربيني، وخالد نجيب، وأحمد أبو الحسن، وعلي عماد، ودعاء حسام الدين، وهاني سمير، ومحمد شلقامي، وريم طارق، وأحمد سعيد، وياسمين علاء، وأحمد يحيى. المؤلف ياسر أبو العينين أهدى العرض أشعار الأغنية الوحيدة المُغناة بالفصحى، والموسيقى من ألحان هاني عبد الناصر، وأشعار طارق علي، وديكور وأزياء وعرائس للدكتور فخري.

ويستضيف مسرح القاهرة للعرائس مسرحية «ذات والرداء الأحمر» من تأليف وأشعار وليد كمال وإخراج نادية الشويخ. تتناول المسرحية العلاقة بين الأطفال ووسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على طموحاتهم وأحلامهم. يلعب دور البطولة الصوتية مايان السيد، وسامي مغاوري، وعمرو رمزي، وتامر فرج. يناقش العرض موضوع التوعية بالأخطار التي تواجه الأطفال على الإنترنت ويقدم رسالة توعية بطريقة درامية مبتكرة. السيناريست وليد كمال أشار إلى أن العمل يتناول طموحات الأطفال التي تغيرت بوجود الموبايلات والإنترنت، موضحًا أن المسرحية تعتبر رسالة توعية للشباب والأطفال يتمنى كل أب وأم أن تصل لأبنائهم بشكل غير مباشر وبدون وعظ.

أخيرًا، يعرض مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية العرض المسرحي الموجه للأطفال «مغامرات في المدينة الأسطورية» من تأليف أيمن فتيحة وإخراج مونيكا جوزيف. يقدم العرض مغامرات مشوقة تناسب الأطفال، تعزز من قيم التعاون والشجاعة والإبداع. يهدف هذا العرض إلى تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال في آن واحد، ما يجعله خيارًا مميزًا للعائلات.

تتميز هذه الفترة بتقديم عروض مسرحية متنوعة ومميزة، تُعيد الحياة إلى المسارح المصرية وتساهم في نشر الثقافة والفنون بين الجمهور، ليظل المسرح المصري شاهدًا على الإبداع والفن الرفيع.