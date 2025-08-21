عريضة إلكترونية ضد إعارة نسيج بايو إلى المتحف البريطاني في لندن: ستكون جريمة تراثية

زائر يلتقط صورة لنسيج بايو. في متحف بايو، فرنسا، 13 سبتمبر 2019. رويترز

كاين: أُطلقت في 13 تموز/يوليو عريضة إلكترونية ضد إعارة “نسيج بايو”، وهو عمل فني فرنسي شهير، إلى “المتحف البريطاني” في لندن، لأسباب تتعلق بالحفظ. وقد وقّع العريضة حتى يوم الأربعاء نحو 45 ألف شخص.

وجاء في العريضة، التي أنشأها مدير تحرير موقع “لا تريبيون دو لار”، ديدييه ريكنر، على موقع change.org: “نطالب رئيس الجمهورية رسمياً بالتخلي عن هذا المشروع. ستكون هذه الإعارة جريمة تراثية فعلية”.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال ريكنر إن النسيج “هش جداً، ولا يمكن نقله من دون تعريضه لمخاطر كبيرة”.

وأشار متخصصون ومرممون عملوا على النسيج، وخبراء في الترميم، إلى خطر تمزقه أو فقدان بعض عناصره بسبب التعامل معه والاهتزازات أثناء النقل.

وأضاف ريكنر: “من غير المقبول المخاطرة بتعريض هذا العمل الفني الفريد للضرر”.

يُمثل النسيج “حكاية مطرزة” يبلغ طولها 70 متراً ويعود تاريخه إلى القرن الحادي عشر، ويروي قصة غزو النورمان لإنكلترا عام 1066.

في 8 تموز/يوليو، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إعارة العمل إلى “المتحف البريطاني” من أيلول/سبتمبر 2026 حتى حزيران/يونيو 2027، مقابل قطع من العصور الوسطى من كنز سوتون هوو الأثري.

We are lending Britain an iconic jewel of our shared history: the Bayeux Tapestry. This is the first time this national treasure will leave French soil. It marks an unprecedented cultural partnership between our two countries — a powerful symbol of our Entente amicale. pic.twitter.com/5SMFfQrDG0 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 9, 2025

وفي مقطع فيديو نشرته سلطات محافظة كالفادوس في شباط/فبراير 2025 عبر يوتيوب، قالت سيسيل بينيه، وهي مستشارة متخصصة بالمتاحف في قسم الشؤون الثقافية بمنطقة نورماندي، إن النسيج “هش جداً بحيث لا يمكن نقله لمسافات طويلة”، مشيرة إلى أنّ “أي تعامل إضافي معه يشكل خطراً على عملية حفظه”.

وأردف ريكنر أنه بعد أسابيع قليلة من هذه التصريحات، اتُخذ قرار “إرساله إلى لندن”، معتبراً أن “الأمر غير منطقي، إنه قرار سياسي ودبلوماسي بحت”.

وكان مرممون قد أجروا دراسة جدوى لنقل “نسيج بايو” إلى لندن في آذار/مارس 2022، وفق مصادر متطابقة.

وقال ريكنر: “يرفضون إطلاعي على هذه الدراسة، ويُبقونها سرية”، مضيفاً: “وزارة الثقافة تؤكد أنّ هناك دراسات أظهرت أن العمل قابل للنقل. أرونا إياها، أود رؤيتها!”.

(أ ف ب)