سياسة | دولي

 عريضة جديدة لعسكريين إسرائيليين تطالب باستعادة الأسرى عبر وقف الحرب في غزة

منذ 60 دقيقة

حجم الخط
0

القدس: انضمت وحدات عسكرية جديدة في الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إلى العرائض المطالبة باستعادة الأسرى من قطاع غزة عبر وقف حرب الإبادة على الفلسطينيين.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية، إن الجيش الإسرائيلي شهد “تصعيدا جديدا” بخصوص العرائض التي تطالب باستعادة الأسرى عبر وقف الحرب في غزة.

وأضافت أن عسكريين من وحدات إضافية بالجيش الإسرائيلي وقعوا عريضة جديدة تتبنى المطلب ذاته.

وبحسب الهيئة، ينتمي هؤلاء إلى الوحدة 8200 الاستخبارية، ووحدات من القوات الخاصة والنخبة مثل: الكتيبة 13 في لواء المظليين، ووحدات “شلداغ”، و”سيرت متكال”، و”موران”.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

إسرائيل تعلن عن مفاوضات مع لبنان حول الحدود والانسحاب من 5 نقاط- (فيديو)
11 - مارس - 2025
“هآرتس”: اتهام جنديي احتياط إسرائيليين بالتجسس لصالح إيران
31 - يناير - 2025
محافظ دمشق يوضح: قصدت “السلام الداخلي السوري” وليس السلام مع إسرائيل- (فيديو)
27 - ديسمبر - 2024
إسرائيل تعتقل 3 أشخاص عند حدود الأردن بزعم محاولتهم التسلل
5 - ديسمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية