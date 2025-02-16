عريضة “نداء فلسطين”.. 1200 شخصية عربية توجه نداء يحمل 6 مطالب لقمة القاهرة الطارئة

القاهرة- “القدس العربي”:

أطلقت شخصيات عامة وعربية وفلسطينية، عريضة بعنوان “نداء فلسطين: ضد التصفية والتهجير”، وجهتها إلى القادة العرب المشاركين في القمة المقرر عقدها في 27 فبراير/ شباط الجاري، لتوحيد الموقف العربي، و“دعم وإسناد مصر والأردن” في مواجهة مخططات تهجير الفلسطينيين والسيطرة على قطاع غزة.

وأشادت العريضة التي وقّع عليها أكثر من 1200 شخصية عامة عربية وفلسطينية بـ”الإجماع العربي الرسمي والشعبي” الرافض لمخططات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وتبنَّت 6 مطالب كان أولها ترجمة هذا الإجماع إلى إجراءات ملموسة متجاوزة بيانات الرفض والإدانة إلى قرارات عاجلة وسريعة واستخدام كل وسائل الضغط المتاحة لمنع أي محاولة لفرض واقع جديد في غزة.

وتابعت العريضة أن ذلك يفرض دعم وإسناد مصر والأردن وتمكينهما من مقاومة وصد الضغوط الأمريكية التي يتعرضان لها.

ودعا الموقعون إلى العمل الفوري والعاجل لوقف العدوان بشكلٍ كامل، وكسر الحصار وفتح معابر قطاع غزة دون قيد أو شرط، وضمان إدخال المساعدات الإغاثية بشكلٍ مستدام.

وطالبوا بإنشاء صندوق قومي لإعادة إعمار غزة ومواجهة مخططات التهجير والاقتلاع، على أن تتحمل الدول العربية مسؤولية مباشرة في جعل غزة منطقة صالحة للحياة، وإخراجها من الدمار والحصار المفروض عليها.

وأكدت العريضة ضرورة إطلاق تحرك دبلوماسي عربي دولي لمحاسبة الاحتلال على جرائمه، والتصدي لأي مشاريع تستهدف فرض وصاية خارجية على القطاع، ووقف كل أشكال التطبيع مع الاحتلال، وسحب أي غطاء سياسي أو اقتصادي قد يُستغل لتمرير مخططاته.

وشددت على ضرورة تعزيز الموقف الرسمي بإطلاق العنان لحراك جماهيري عربي واسع تأكيدا لرفضه سياسات التهجير والهيمنة الصهيونية، وتبني موقف عربي موحد وضاغط لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني، وتشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة تتولى إدارة وتنسيق المواجهة لمشروع الضم والتصفية.

كما طالبت بتشكيل حكومة توافق وطني تنهض بإدارة قطاع غزة والضفة، وإنجاز الإغاثة والإعمار، ودعم صمود شعبنا، بعيدًا عن أي تدخل خارجي، وتوفير شبكة أمان مالي وسياسي لدفع السلطة الفلسطينية لمقاومة الضغوط الأمريكية، والاستجابة لقرارات الإجماع الوطني في الوحدة وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسسٍ تعددية ديمقراطية تشاركية.

ووقّع على العريضة شخصيات عامة وبرلمانيون ونقابيون وحقوقيون وصحافيون ومحامون وفنانون عرب، بينهم حمدين صباحي رئيس المؤتمر القومي العربي، وخالد البلشي نقيب الصحافيين المصريين، وجميل مزهر الأمين العام المساعد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وليلى خالد عضوة اللجنة المركزية للجبهة، والمطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس.

وتستضيف القاهرة قمة طارئة يوم 27 فبراير/ شباط الحاري، دعت إليها مصر، بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول عربية على رأسها مصر والأردن.