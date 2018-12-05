عريقات يحث ألمانيا على الإعتراف بدولة فلسطين

منذ 54 دقيقة
عريقات يحث ألمانيا على الإعتراف بدولة فلسطين

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رام الله: حث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الأربعاء، دول الاتحاد الأوروبي التي لم تعترف بدولة فلسطين بما فيها ألمانيا إلى المبادرة لذلك فورا.

كما دعا عريقات ، في بيان عقب لقائه 10 أعضاء في البرلمان الألماني في مدينة رام الله، دول الاتحاد الأوروبي إلى “فرض مقاطعة تامة على جميع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية” في الأراضي الفلسطينية.

وبحسب البيان ، أطلع عريقات الوفد الألماني على “آخر الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، التي تمثلت باغتيال فلسطيني من أصحاب الاحتياجات الخاصة” يوم أمس في شمال الضفة الغربية.

وتناول عريقات “سلسلة جرائم الحرب الإسرائيلية المتمثلة باستمرار النشاطات الاستعمارية الاستيطانية خاصة في القدس الشرقية وما حولها، والإعدامات الميدانية وتحديدا ضد مسيرات العودة السلمية في قطاع غزة والتطهير العرقي”.

وأكد عريقات على “التمسك الفلسطيني بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على الحدود المحتلة منذ عام 1967 وحل قضايا الوضع النهائي”.

وثمن المسؤول الفلسطيني مواقف دول الاتحاد الأوروبي “الرافضة” لقرارات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خاصة الاعتراف “الباطل وغير القانوني” بالقدس عاصمة لإسرائيل قبل عام. (د ب أ)

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