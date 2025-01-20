عزل وتجويع وتفتيش عار وتحرش ومحاولات تصفية

القدس – «القدس العربي» وكالات: تكشف شهادات الأسيرات الفلسطينيات الذين حررتهم المقاومة الفلسطينية في اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين الأحد، عن فداحة الانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلية بحقهن، وشملت تعذيبا منهجيا وتجويعا وإساءة معاملة.

وكان آخر هذه الانتهاكات تأخير الإفراج عنهن ساعات طويلة. ومن أبرز المعتقلات الذين أثار ظهورها بعد تحريرها صدمة في الأوساط الفلسطينية القيادية في «الجبهة الشعبية لتحررير فلسطين» خالدة جرار، وهي عضو في المجلس التشريعي السابق، وناشطة حقوقية وربة عائلة.

ووصف تقرير وكالة «أناضول» جرار بعد خروجها بالكلمات التالية: «كأنها ليست هي… بيضاء الشعر نحيلة الجسد تكاد لا تقوى على السير.. هكذا بدت القيادية الفلسطينية الشهيرة خالدة جرار (61 عاما) لحظة الإفراج عنها من سجن عوفر الإسرائيلي في ساعة مبكرة من فجر الاثنين»

وقالت مسؤولة الإعلام في «نادي الأسير الفلسطيني» (غير حكومي) أماني سراحنة إن «السلطات الإسرائيلية مارست بحق خالدة جريمة مركبة حرمتها من الحياة والطعام والهواء».

وأضافت: «في وقت ما كان لدى مؤسسات الأسرى شكوك أن هناك قرارا إسرائيليا بتصفية خالدة، فما جرى معها مرعب لدرجة كبيرة».

وتابعت «منذ 12 آب / أغسطس الماضي، وضعت خالدة في العزل الانفرادي في إحدى أقدم وأسوأ الزنازين التي يمكن تخيلها في إسرائيل».

وفي أغسطس الماضي، قالت جرار في رسالة عبر محاميها، بعد زيارتها في العزل: «أموت يوميا، فالزنزانة أشبه بعلبة صغيرة مغلقة لا يدخلها الهواء».

حالة أخرى. روز خويص (17 عاما)، التي أفرج عنها الاحتلال بعد أكثر من 16 شهرا قضتها داخل السجون الإسرائيلية، وهي أصغر أسيرة فلسطينية ضمن الدفعة الأولى من أولى مراحل تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس. وقد خرجت لتصف السجن في إسرائيل بـ»القبر المُضاء».

واعتقلت خويص في أيار / مايو 2024 من البلدة القديمة في القدس الشرقية وحكمت بالسجن لمدة 10 سنوات. وبعد وصولها منزلها في القدس، قالت خويص للأناضول: «دخلت إلى السجن مصدومة، ولم أعرف ما هو السجن أصلا».

وأضافت: «لا أعرف حتى شكل زنزانة السجن، كل ما كنت أعرفه عن السجون هو ما كنا نسمعه من الأسرى.. وأن السجن عبارة عن غرفة صغيرة فيها مرتبة (فراش)، ولكنني لم أتوقع أنه سيء إلى هذا الحد». وعانت خويص من انتهاك خصوصيتها بـ»التفتيش العاري والتحرش والتهديد بالتحرش ضد البنات». وقالت عن ذلك: «لقد كان هناك تحرش بالفعل، على سبيل المثال يتم نقل فتاة إلى العزل فتعود وقد تمت إزالة الحجاب عنها».

الشوق إلى ابنتها

وتقول الفلسطينية المحررة رولا حسنين (30 عاما)، إنها اعتادت احتضان وسادتها في السجن عوضا عن طفلتها، علها تجد شعورا يصبرها قليلا على فراق طفلتها الرضيعة التي اضطرت لتركها بسبب اعتقالها من قبل القوات الإسرائيلية.

وقالت حسنين للأناضول: «كنت في الأسر أعيش خوفا كبيرا حول كيفية اللقاء مع إيلياء، فقد كانت بعمر9 أشهر عند اعتقالي، هي لا تدرك ملامحي تماما، وأنا بعد 3 أشهر فقدت تماما ملامح طفلتي، وكان هذا يغمرني بشعور قهري كيف سأخرج وأقابلها وكيف ستتعرف علي وهل ستتقبلني؟».

وكانت القوات الإسرائيلية اعتقلت رولا حسنين في 19 مارس/ آذار الماضي، بعد مداهمة منزلها جنوب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.

ووجهت اتهامات للصحافية حسنين بالتحريض على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتابعت بغصة: «كنت يوميا أنام على البرش (السرير) وفي أحضاني وسادة لا أضعها تحت رأسي وإنما في حضني كبديل عن طفلتي لأحاول أن أطبطب على قلبي والشعور بأن هناك شيئا بين أحضاني». وعن لحظة لقائها بطفلتها قالت: «لا أعتقد أن هناك لغة يمكن أن تعبر عن هذه اللحظة، كانت شبه نائمة واستيقظت على الصوت. كنت بحالة صعبة ولم تتقبلني في البداية». وهي تبكي، أعربت الأسيرة الفلسطينية المحررة حنان معلواني (24 عاما) عن حزنها للإفراج عنها مع أخريات من سجون إسرائيل بينما تركن خلفهن أسيرات خلف القضبان.

وقبعت حنان في السجون منذ أن اعتقلتها إسرائيل في 2 أيلول / سبتمبر الماضي من منزلها في مدينة نابلس شمالي الضفة، وحولتها للاعتقال الإداري دون توجيه تهمة.

وبينما تبكي خلال لقاء عائلتها، أضافت: «كان اليوم صعبا للغاية، تم تعقيد كل شيء (من قبل السلطات الإسرائيلية)».

وأوضحت أنه «حتى اللحظة الأخيرة لم نُبلغ بالإفراج، أُحضر طعام الفطور ومن ثم الغداء وأُخبرنا (أنه) لا يوجد أي إفراجات، وعصرا تم نقلنا من سجن الدامون (شمال إسرائيل) إلى عوفر (غرب رام الله)، تركنا خلفنا أسيرات».

الطالبة الجامعية

وبعد 7 شهور قاسية قضتها خلف قضبان السجون الإسرائيلية، تتنفس الأسيرة الفلسطينية المفرج عنها أمل شجاعية هواء الحرية مجددا وسط تخوفات من إعادة الاعتقال.

وخرجت شجاعية (22 عاما) وهي طالبة جامعية، من داخل السجون محملة بذكريات قاسية عن معاناة الاعتقال في ظل حالة التنكيل التي تتعرض لها الأسيرات من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية.

وفي شهادتها، تقول من بلدة دير جرير شرق رام الله وسط الضفة الغربية: «يوميا نتعرض للقمع والتنكيل وسحب الأغراض والممتلكات».

وأوضحت أن «الأسيرات يعشن أوضاعا إنسانية صعبة للغاية حيث البرد القارس ينهش أجسادهن، وذلك وسط نقص الغذاء والدواء».

وأضافت: «لا يوجد في السجن أي خصوصية للفتاة، من بداية الاعتقال يكون هناك تفتيش عارٍ، واقتحامات يومية للقسم وتفتيش عار أيضا».

نالت براءة فقها طالبة الطب الفلسطينية حريتها في صفقة التبادل.

واحتضنت براءة أفراد عائلتها بعد نزولها من حافلة الصليب الأحمر البيضاء وسط حشود من الفلسطينيين كانوا في الاستقبال.

وكانت فقها طالبة طب في جامعة القدس في القدس الشرقية قبل اعتقالها، وقضت حوالي ستة أشهر في سجن دامون. وقالت إنها كانت محتجزة رهن الاعتقال الإداري، وهي سياسة السجن غير محدد المدة دون اتهام رسمي أو محاكمة، وهي ممارسة تستخدمها إسرائيل بشكل حصري تقريبا ضد الفلسطينيين.

وتقول إسرائيل إن جميع الحالات المتعلقة بالفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم كجزء من اتفاق تبادل مع حماس مقابل رهائن إسرائيليين تتعلق بتهم أمن الدولة.

وقالت فقها إن ظروفها في السجون الإسرائيلية كانت «مروعة»، في ظل محدودية إمكانية حصولها على الطعام والماء. وأضافت: «كان الأمر كما لو أننا عندما نحاول رفع رؤوسنا، كان الحراس يفعلون كل ما في وسعهم ليدفعوها إلى الأسفل».