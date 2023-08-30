 عسكريون في الغابون يعلنون الاستيلاء على السلطة وحلّ المؤسسات

ليبرفيل: أعلن عسكريون في الجيش بدولة الغابون عبر شاشات التلفزيون، إلغاء الانتخابات وحل مؤسسات الدولة، وفقا لموقع “أفريكا نيوز” صباح اليوم الأربعاء.
جاء ذلك بعد الإعلان عن فوز الرئيس علي بونغو بولاية رئاسية ثالثة.
ونقل موقع أفريكا نيوز عن شهود عيان، القول إنهم سمعوا دوي طلقات نارية في العاصمة.
ضباط في جيش #الغابون يعلنون عبر بيان مصوّر سيطرتهم على السلطة وإغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر وحل مؤسسات الدولة pic.twitter.com/z1dMcy606R
— TRT عربي (@TRTArabi) August 30, 2023
وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية “بي بي سي أفريقيا” أن 12 من العسكريين ظهروا على شاشة التلفزيون وأعلنوا إلغاء نتائج الانتخابات وحلّ “جميع مؤسسات الدولة”.
وقال أحد العسكريين على شاشة تلفزيون “غابون 24”: “لقد قررنا الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام الحالي”.
وأضاف أن ذلك يرجع إلى “نظام الحكم غير المسؤول وغير المتوقع الذي أسفر عن تدهور مستمر للتماسك الاجتماعي مما يخاطر بوقوع البلاد في الفوضى”.
(د ب أ)
الغابون مستعمرة فرنسية سابقة واللغة الفرنسية لغتها الرسمية ، وهكذا تفقد فرنسا نفوذها في أفريقيا وخصوصاً بعد انقلاب النيجر.
للمعلومة فقط الرئيس المنقلب عليه في الغابون هو على بونغو مدة حكمة 14سنة وهو ابن عمر بونغو الذي حكم الغابون مدة 42 سنةأوصلته فرنسا إلى الحكم عام 1967… ثم يأتى بعدها من يسما هذا انقلاب وتعدي على الشرعية …. 🤣🤣🤣
قبل ما تبحثوا عن السلطه امنعوا الناس الی بتموت فی البحار ابحثوا لهم عن عمل