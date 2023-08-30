 عسكريون في الغابون يعلنون الاستيلاء على السلطة وحلّ المؤسسات

ليبرفيل: أعلن عسكريون في الجيش بدولة الغابون عبر شاشات التلفزيون، إلغاء الانتخابات وحل مؤسسات الدولة، وفقا لموقع “أفريكا نيوز” صباح اليوم الأربعاء.

جاء ذلك بعد الإعلان عن فوز الرئيس علي بونغو بولاية رئاسية ثالثة.

ونقل موقع أفريكا نيوز عن شهود عيان، القول إنهم سمعوا دوي طلقات نارية في العاصمة.

ضباط في جيش #الغابون يعلنون عبر بيان مصوّر سيطرتهم على السلطة وإغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر وحل مؤسسات الدولة pic.twitter.com/z1dMcy606R — TRT عربي (@TRTArabi) August 30, 2023

وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية “بي بي سي أفريقيا” أن 12 من العسكريين ظهروا على شاشة التلفزيون وأعلنوا إلغاء نتائج الانتخابات وحلّ “جميع مؤسسات الدولة”.

وقال أحد العسكريين على شاشة تلفزيون “غابون 24”: “لقد قررنا الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام الحالي”.

وأضاف أن ذلك يرجع إلى “نظام الحكم غير المسؤول وغير المتوقع الذي أسفر عن تدهور مستمر للتماسك الاجتماعي مما يخاطر بوقوع البلاد في الفوضى”.

(د ب أ)