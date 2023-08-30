سياسة | دولي

 عسكريون في الغابون يعلنون الاستيلاء على السلطة وحلّ المؤسسات

منذ ساعتين

حجم الخط
3

ليبرفيل: أعلن عسكريون في الجيش بدولة الغابون عبر شاشات التلفزيون، إلغاء الانتخابات وحل مؤسسات الدولة، وفقا لموقع “أفريكا نيوز” صباح اليوم الأربعاء.

جاء ذلك بعد الإعلان عن فوز الرئيس علي بونغو بولاية رئاسية ثالثة.

ونقل موقع أفريكا نيوز عن شهود عيان، القول إنهم سمعوا دوي طلقات نارية في العاصمة.

 

وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية “بي بي سي أفريقيا” أن 12 من العسكريين ظهروا على شاشة التلفزيون وأعلنوا إلغاء نتائج الانتخابات وحلّ “جميع مؤسسات الدولة”.

وقال أحد العسكريين على شاشة تلفزيون “غابون 24”: “لقد قررنا الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام الحالي”.

وأضاف أن ذلك يرجع إلى “نظام الحكم غير المسؤول وغير المتوقع الذي أسفر عن تدهور مستمر للتماسك الاجتماعي مما يخاطر بوقوع البلاد في الفوضى”.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول مراقب:
    أغسطس 30, 2023 الساعة 6:45 ص

    الغابون مستعمرة فرنسية سابقة واللغة الفرنسية لغتها الرسمية ، وهكذا تفقد فرنسا نفوذها في أفريقيا وخصوصاً بعد انقلاب النيجر.

    رد
  2. يقول أبو صهيب الجزائري:
    أغسطس 30, 2023 الساعة 7:21 ص

    للمعلومة فقط الرئيس المنقلب عليه في الغابون هو على بونغو مدة حكمة 14سنة وهو ابن عمر بونغو الذي حكم الغابون مدة 42 سنةأوصلته فرنسا إلى الحكم عام 1967… ثم يأتى بعدها من يسما هذا انقلاب وتعدي على الشرعية …. 🤣🤣🤣

    رد
  3. يقول adam:
    أغسطس 30, 2023 الساعة 7:50 ص

    قبل ما تبحثوا عن السلطه امنعوا الناس الی بتموت فی البحار ابحثوا لهم عن عمل

    رد

أخبار ذات صلة

رئيس الغابون يتواجه في الانتخابات مع معارضة اتحدت متأخرة
26 - أغسطس - 2023

إشترك في قائمتنا البريدية