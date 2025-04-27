عشاء رومانسي في الطريق إلى مناسبة حزينة في الفاتيكان.. ميلانيا ترامب تحتفل بعيدها.. لكن دون هدية

ترامب وميلانيا على متن طائرة الرئاسة أثناء مغادرتهما بعد حضور قداس جنازة البابا، قرب روما، 26 أبريل 2025. رويترز

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن انشغالاته الكثيرة لم تُتح له تقديم هدية لزوجته ميلانيا في عيد ميلادها الخامس والخمسين، السبت، لكنه أوضح أنه دعاها إلى عشاء رومانسي في الطائرة الرئاسية خلال رحلتهما إلى روما لحضور جنازة البابا فرنسيس.

ووصل الزوجان إلى العاصمة الإيطالية مساء الجمعة، في أول رحلة لهما إلى الخارج منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير.

لكنّ آل ترامب لن يتناولا العشاء مساء السبت في أحد مطاعمها، بل إنهما غادرا روما مباشرة بعد الجنازة إلى الولايات المتحدة بعد مراسم وداع البابا.

وأقرّ الرئيس، البالغ 78 عامًا، والآتي من عالم الأعمال، بأنها قد لا تكون الطريقة الفضلى للاحتفال بعيد ميلاد زوجته.

وقال للصحافيين في الطائرة الرئاسية: “إنها تعمل في عيد ميلادها”.

وأشار ترامب، الذي يُتِمّ قريبًا فترة المئة يوم الرمزية لوجوده في البيت الأبيض، ويسعى إلى التفاوض على اتفاقات بشأن التعرفات الجمركية وأوكرانيا وإيران وغزة، إلى أنه لم يعد يحظى بمتسع من الوقت لأي شيء آخر.

وقال: “لم يكن لدي وقت لشراء هدايا، كنت منشغلًا جدًا”.

وعندما سأله أحد الصحافيين عما إذا كان يعتزم دعوة زوجته لتناول العشاء في عيد ميلادها، أجاب: “سأصطحبها لتناول العشاء في الطائرة الرئاسية”.

وعاشت عائلة ترامب منفصلة إلى حد كبير منذ تولي الرئيس منصبه، إذ تمضي ميلانيا معظم وقتها في نيويورك، حيث يتابع نجلهما بارون، البالغ 19 عامًا، دراسته الجامعية.

وظهرا معًا في مناسبات عدة، من بينها الإثنين خلال تقليد التفتيش عن بيض عيد الفصح السنوي في البيت الأبيض.

وفي العام الماضي، لم يكن الزوجان معًا في عيد ميلاد ميلانيا، إذ بقيت في فلوريدا، بينما كان زوجها في نيويورك لحضور محاكمته في قضية تزوير محاسبي بسبب دفعه سرًا أموالًا لنجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز لشراء صمتها. وقد دِين في هذه القضية، في سابقة بالنسبة إلى رئيس أمريكي.

وقال في ذلك الوقت: “لكان أمرًا جيدًا لو كنت معها، ولكنني في قاعة المحكمة لمحاكمة مزورة”.

(أ ف ب)