عشائر غزة تحذر من خطر العطش.. والأرقام الحقيقة للمجوعين تكشف زيف رواية الاحتلال حول إدخال الدقيق

غزة- “القدس العربي”:

قلل المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة مما تثيره إسرائيل حول سماحها بإدخال شاحنات تقل مساعدات غذائية ودقيق مؤخرا، ووصفها بـ”روايات زائفة”.

وأعلن المكتب في تصريح صحافي أن ️المجاعة تتفاقم في قطاع غزة، وقال إن احتياجات غزة للدقيق تتجاوز الـ500,000 كيس أسبوعياً لتجنّب الانهيار الإنساني الشامل.

وأشار إلى أنه يتابع بأسف ما يروّجه بعض النشطاء خارج قطاع غزة حول “انكسار المجاعة” و”دخول مئات الشاحنات”، نافيا بشكل قطعي هذه الادعاءات، وقالت إنها “لا تمتّ للواقع بصلة، وتمثل تماهياً خطيراً مع الرواية المضلِّلة للاحتلال “الإسرائيلي”، وتشويهاً متعمداً لحقيقة الجريمة الجارية”.

وأكد تزايد حدة المجاعة وانتشارها في محافظات قطاع غزة، بالتزامن مع إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لجميع المعابر بشكل كامل منذ 145 يوماً، ومنع إدخال حليب الأطفال والمساعدات الإنسانية.

وأوضح أن مستشفيات قطاع غزة سجلت أكثر من 115 حالة وفاة بسبب المجاعة وسوء التغذية، حيث يأتي ذلك في ظل انعدام شبه كامل للغذاء والماء والدواء.

وطالب المكتب جميع دول العالم دون استثناء، بضرورة كسر الحصار فوراً وفتح المعابر بشكل دائم، وإدخال حليب الأطفال والمساعدات إلى أكثر من 2.4 مليون إنسان محاصر في قطاع غزة، وحذر أيضا من ترويج الشائعات التي تخدّر الوعي العالمي، ودعا الفلسطينيين إلى “عدم التماهي مع الروايات الكاذبة”، محملا الجميع مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية في نقل الحقيقة وإنهاء المعاناة.

وروجت إسرائيل التي تفرض حصارا مشددا على قطاع غزة، خلال اليومين الماضيين، روايات عن سماحها بإدخال قوافل مساعدات تقل دقيق إلى قطاع غزة، الذي يشهد مجاعة تتفاقم بشكل يومي، والتي حصدت 113 حالة وفاة حتى كتابة التقرير.

الاحتلال يروج لروايات عن سماحه بإدخال قوافل مساعدات تقل دقيقا يكفي حاجة قطاع غزة اليومية

وذكرت أن 166 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة الأربعاء، فيما هناك عدد مماثل سيدخل بنهاية يوم الخميس، من معبري “زكيم” شمال القطاع وكرم أبو سالم جنوبا، ويكشف زيف رواية الاحتلال حاجة قطاع غزة لـ500 شاحنة على الأقل يوميا من أجل تدارك الأزمة الحاصلة.

وبسبب المجاعة الحاصلة تزداد بشكل يومي أعداد السكان من كافة الأعمار الذين يصابون بأمراض لها علاقة بسوء التغذية، ويصل هؤلاء للمشافي التي لا تملك ما تقدمه لهم من أجل تجاوز هذا الأمر الخطير.

وبما يدل على كذب رواية الاحتلال، انتقدت الأمم المتحدة من جديد الحصار، ومنع إسرائيل منظماتها الإنسانية من إدخال المساعدات الإنسانية للسكان المجوعين.

وقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في كلمته أمام اجتماع مجلس الأمن الأخير، أن معدلات سوء التغذية ترتفع في غزة بشكل حاد، وقال إن المجاعة باتت وشيكة، وأن نظام الأمم المتحدة يُحرَم من حيّز العمل، والأمان، والظروف التي تتيح له إنقاذ الأرواح.

وفي هذا السياق، دعا التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية في قطاع غزة، إلى تدخل دولي عاجل لوقف كارثة العطش في القطاع المحاصر. واصفًا ما يحدث بـ”الكارثة الإنسانية”.

وقال التجمع في بيان أصدره “إن أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من انعدام شبه كامل لمصادر المياه الصالحة للشرب، في ظل التدمير الممنهج للبنية التحتية ووقف جميع مصادر المياه الرئيسية”، وأشار إلى توقف محطات التحلية الكبرى في غزة ودير البلح بسبب نفاد الوقود، إلى جانب قطع خط الكهرباء الرئيسي، لحرمان السكان من حقهم في الحياة الكريمة

وأكد أن غالبية آبار المياه توقفت عن العمل نتيجة للدمار الواسع والضربات الجوية التي طالت مختلف مناطق القطاع “ما فاقم من شدة الأزمة لا سيما في المنطقة الغربية من غزة التي أصبحت موئلاً لما يقرب من مليوني نازح فلسطيني”.

وناشد تجمع العائلات، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، وكل الجهات المعنية بالإنسان وحقوقه، التدخل العاجل لـ”وقف هذه الجريمة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني”.

وشدد على ضرورة توفير المياه والمساعدات الإنسانية اللازمة، والعمل الفوري على إصلاح البنية التحتية وضمان دخول الوقود والمعدات لتشغيل المحطات والآبار، وقال “إن صمت العالم عن هذه الكارثة هو تواطؤ ضمني مع سياسة التجويع والعطش والتطهير، ونحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة”.