770 ألف محتج إسرائيلي يطالبون نتنياهو باتفاق لتبادل أسرى- (صور وفيديوهات)

القدس: تظاهر 770 ألف إسرائيلي في أنحاء البلاد، الأحد؛ للمطالبة بإبرام اتفاق تبادل أسرى مع فصائل فلسطينية في قطاع غزة، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية (خاصة) إن المتظاهرين يحاولون الضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

وشهدت مدينة تل أبيب (وسط) توترات بين الشرطة والمتظاهرين، حيث أغلق المتظاهرون عددا من الشوارع وأشعلوا النيران وعطلوا حركة السير، وفق شهود عيان.

ووفق هيئة البث العبرية الرسمية، تظاهر المحتجون في مدن أخرى بأنحاء البلاد، بينها القدس وحيفا وأشدود ورمات هنيغف وكفار تابور.

وأغلق متظاهرون شوارع في هذه المدن، كأحد مظاهر الاحتجاج على الحكومة، حسب الهيئة.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” (خاصة)، إنّ الشرطة استخدمت خراطيم المياه وقنابل الصوت لتفريق وقمع المتظاهرين في تل أبيب، الذين يطالبون بإبرام صفقة تبادل أسرى.

وأشارت الصحيفة إلى وقوع عدد من الإصابات الطفيفة جراء قمع الشرطة للمتظاهرين، كما اعتقلت 20 متظاهرًا على الأقل، بتهمة إثارة الشغب.

ونقلت الصحيفة عن منظمي الاحتجاجات أن نحو 770 ألف شخص شاركوا بالمظاهرات في أنحاء البلاد، بينهم 550 في تل أبيب.

With protest just starting already tens of thousands are on the streets in Tel Aviv. Tens of thousands more are in Haifa, Jerusalem, and towns and cities all across Israel calling for a deal and the government to resign. pic.twitter.com/BNqVEBlGAq — Etan Nechin (@Etanetan23) September 1, 2024

VIDEO: 🇮🇱 Israeli protesters demand hostage deal, rally against Netanyahu Thousands demanded a hostage deal at a rally in Tel Aviv against Prime Minister Benjamin Netanyahu. A day after the protest, Israel’s military announced the discovery of six dead hostages in a Gaza tunnel pic.twitter.com/HRhT6aowrb — AFP News Agency (@AFP) September 1, 2024

المتظاهرون يغلقون شارع “أيالون” بتل ابيب للمطالبة بعقد صفقة تبادل والشرطة تحاول تفريقهم. pic.twitter.com/OHVdpMqnrh — عٌـِـِِـِـرآقٌـ🇮🇶🔻ـي || Iraqii (@sumeri129) September 1, 2024

كما أشارت إلى أن المظاهرات نظمت بعد الإعلان عن مقتل 6 أسرى إسرائيليين لدى حركة حماس في غزة، في وقت سابق الأحد.

وسبق أن تظاهر آلاف الإسرائيليين، الأحد، أمام مكاتب حكومية بمدينة القدس للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، العثور على جثث 6 أسرى بنفق في رفح جنوبي غزة، ليتصاعد بعدها الغضب على حكومة بنيامين نتنياهو، وسط إعلانات متتالية لإضراب شامل غدا الاثنين تشارك فيه النقابات العمالية.

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 شنت فصائل فلسطينية، بينها حماس و”الجهاد الإسلامي”، هجوما على مستوطنات محاذية لقطاع غزة، أسرت خلاله عشرات الإسرائيليين.

إسرائيليون يتظاهرون أمام البيت الأبيض للمطالبة بالتوصل لاتفاق للإفراج عن الرهائن

وفي واشنطن، تظاهر مجموعة من الإسرائيليين أمام البيت الأبيض للمطالبة بالإفراج عن الرهائن.

وطالب المتظاهرون بتوقيع اتفاق فورا بهذا الصدد، وفقا لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها على الإنترنت (واي نت).

ونظم بعض المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين احتجاجا على الجانب الآخر.وقبيل الحديث عن العثور على الجثث الست، كانت سلطات الاحتلال تقول إنه ما زال لديها 101 أسير في غزة، بينهم عدد من القتلى.

لكن حماس قالت في بيانات سابقة إن العشرات من هؤلاء الأسرى قتلوا جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف مناطق في القطاع خلال الحرب المستمرة للشهر الـ11 على التوالي.

وبدعم أمريكي تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

(وكالات)