770 ألف محتج إسرائيلي يطالبون نتنياهو باتفاق لتبادل أسرى- (صور وفيديوهات)

القدس: تظاهر 770 ألف إسرائيلي في أنحاء البلاد، الأحد؛ للمطالبة بإبرام اتفاق تبادل أسرى مع فصائل فلسطينية في قطاع غزة، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية (خاصة) إن المتظاهرين يحاولون الضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

وشهدت مدينة تل أبيب (وسط) توترات بين الشرطة والمتظاهرين، حيث أغلق المتظاهرون عددا من الشوارع وأشعلوا النيران وعطلوا حركة السير، وفق شهود عيان.

ووفق هيئة البث العبرية الرسمية، تظاهر المحتجون في مدن أخرى بأنحاء البلاد، بينها القدس وحيفا وأشدود ورمات هنيغف وكفار تابور.

وأغلق متظاهرون شوارع في هذه المدن، كأحد مظاهر الاحتجاج على الحكومة، حسب الهيئة.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” (خاصة)، إنّ الشرطة استخدمت خراطيم المياه وقنابل الصوت لتفريق وقمع المتظاهرين في تل أبيب، الذين يطالبون بإبرام صفقة تبادل أسرى.

وأشارت الصحيفة إلى وقوع عدد من الإصابات الطفيفة جراء قمع الشرطة للمتظاهرين، كما اعتقلت 20 متظاهرًا على الأقل، بتهمة إثارة الشغب.

ونقلت الصحيفة عن منظمي الاحتجاجات أن نحو 770 ألف شخص شاركوا بالمظاهرات في أنحاء البلاد، بينهم 550 في تل أبيب.

