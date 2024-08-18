سياسة | دولي

عشرات آلاف الإسرائيليين يطالبون بإبرام صفقة تبادل أسرى- (صور)

منذ ساعة واحدة

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القدس المحتلة: تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع فصائل فلسطينية في غزة، بعد انتهاء محادثات الدوحة بشأن الحرب في غزة استمرت يومين بمشاركة مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل.

وقالت هيئة البث العبرية (رسمية)، إنّ عشرات آلاف الإسرائيليين تظاهروا في ساحة كابلان، وسط تل أبيب للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو، لإبرام صفقة تبادل أسرى.

وهدد المتظاهرون بزيادة حدة المظاهرات في حال عدم إبرام صفقة خلال الأسبوع المقبل، وفق الهيئة.

وبحسب الهيئة، هتف المتظاهرون ضد نتنياهو (رئيس الوزراء) واتهموه بعدم الاكتراث لحياة المحتجزين في قطاع غزة.

بدورها، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” (خاصة) أن “آلاف الإسرائيليين تظاهروا في مدينة حيفا (شمال) وعشرات المواقع الأخرى، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل ووقف إطلاق النار، وإجراء انتخابات مبكرة، تطيح بحكومة نتنياهو”.

 

(الأناضول)

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