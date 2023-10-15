عشرات آلاف الجنود الإسرائيليين سيشاركون في حملة بريّة على غزة

الناصرة ـ «القدس العربي»: علاوة على تسريبات وتلميحات إسرائيلية نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن ثلاثة قادة عسكريين إسرائيليين، قولهم إن الحملة البرية الواسعة التي تحدث عنها جيش الاحتلال ستبدأ قريبا بهدف السيطرة على قطاع غزة وتدمير حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وكان جيش الاحتلال قد قال أمس إن القوات تستعد للقيام بتنفيذ عدة مخططّات عملياتية من الجو والبحر والبر.

وبين القادة العسكريون الإسرائيليون الثلاثة، محجوبو الهوية لمراسل “نيويورك تايمز” و “يديعوت أحرونوت” إن عشرات آلاف الجنود سيشاركون في العملية البرية من أجل القضاء على حركة المقاومة دون تحديد الأهداف العينية في إطار هذه الحملة، وهل المقصود احتلال القطاع، مثلما أنه من غير الواضح بدقة ما المقصود بـ “تدمير قيادة حماس” في مدينة غزة.

مراكز لوجستية متقدّمة

وتوضح صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن الجيش وكذلك المستوى السياسي في إسرائيل قالوا في الأسبوع الفائت إن هدف الحرب هو تدمير سيطرة حماس سياسيا وعسكريا داخل القطاع، وذلك عقب عملية “طوفان الأقصى” التي قتل فيها 1300 إسرائيلي وأصيب 3000 ونيّف.

وحسب تقرير “نيويورك تايمز” فإن الحملة البرية الوشيكة ستكون عملية الاجتياح الأوسع منذ حرب لبنان الثانية عام 2006. كما قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي السبت إن سلاح البّر وقسم الشؤون اللوجستية والتكنولوجية يعملان الآن على تحضير القوات العسكرية لتوسيع “دائرة القتال”، مشيرا إلى أنه من أجل هذه الغاية وفي نطاق التحضيرات اللوجستية تمت إقامة مراكز لوجستية متقدّمة بهدف تمكبن المقاتلين من التزوّد بسرعة وبما يتلاءم مع احتياجاتهم.

كما ذكر أن في الأيام الأخيرة تم نقل المعدات اللازمة للقتال إلى جبهة الجنوب، فيما تعمل القوات اللوجستية والتكنولوجية في هذه الساعات على استكمال أهلية وصلاحية العتاد والأجهزة القتالية من خلال توفير أدوات حربية متطورة وفق احتياجات الجيش، معلنا أن الجيش” استدعى نحو 350 ألف جندي في الاحتياط، ينتشرون في الجنوب والشمال وفي كل أنحاء البلاد ومستعدون لرفع الجاهزية نحو مراحل تالية من الحرب بالتشديد على عملية الاجتياح البري”.

وحسب ما جاء في “نيويورك تايمز” فإن الجيش يدفع نحو القيام بمناورة برية واسعة النطاق ومكثّفة داخل قطاع غزة بهدف الإجهاز على حركة حماس حتى بالأثمان المترتّبة على ذلك، وبالتزامن يعمل على تزويد قواته بسترات واقية بعضها ما زال غير متوفّر وبعضها غير صالح ومن شأنه إثقال حركة الجندي وتعريضه للمزيد من المخاطر.

يشار أن مصادر عبرية تحدثت في اليومين الأخيرين عن حملة برّية تستكمل القصف الجوي المكّثف غير المسبوق والنار عن بعد، لكنها تدعو الى حملة برية مغايرة وغير تقليدية قوامها تقطيع أوصال القطاع وتقسيمه الى ثلاثة كانتونات وتهجير النصف الشمالي منه نحو الجنوب تمهيدا لضرب الأنفاق العسكرية واختراقها بقنابل كبيرة عابرة للباطون المسلّح.

تحذير ملموس

بالتزامن، ورغم الحرب والدعوات لتأجيل الانتقادات الداخلية، تواصل جهات إسرائيلية مهاجمة حكومة بنيامين نتنياهو واتهامها بالفشل الذريع وتدعوها للرحيل فور انتهاء الحرب، خاصة بعدما تكشف أنها والقيادة العسكرية قد تلقت إنذارات باحتمال وقوع هجوم من غزة قبيل ساعات من الشروع به، لكن المستويين العسكري والسياسي أخطآ التقدير واعتبرا ذلك مجرد مناورة من حماس.

واعترف مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، خلال مؤتمر صحافي أمس بوقوع “أخطاء” في تقييمات قبيل الهجوم يوم السبت الماضي، في حين نفى أن تكون إسرائيل قد تلقت “تحذيرا ملموسا”، حتى من مصر، بشأن الهجوم.

وفي أول اعتراف لمسؤول حكومي بالفشل تابع هنغبي في هذا المضمار:”ظننا فعلا أن حماس استخلصت العبرة من الحرب السابقة وتبين أننا واهمون”.

ورفض أي مفاوضات تؤدي إلى اتفاق لتبادل أسرى مع حماس، واعترف أن عدد الأسرى الإسرائيليين يبلغ حوالى مئتين، في حين قال المتحدث باسم جيش الإسرائيلي دانيال هغاري أمس إنه تم إبلاغ أسرة 126 شخصا بأنهم وقعوا بالأسر في غزة.

كما اعترف أنه تم استدعاء رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، رونين بار، من أجل إطلاع سريع على ما يجري ويشتبه به في الرابعة من فجر السبت الماضي بشأن معلومات استخباراتية جديدة لكن ذلك لم يستلزم التعبئة، وبعد دقائق من “طوفان الأقصى” تم إبلاغ نتنياهو بالهجمة الصاروخية.

تحذيرات من الاجتياح

في المقابل ووسط دعوات انفعالية لاجتياح غزة وتدمير المقاومة ومسح غزة بالأرض، يحذّر بعض الجهات الإسرائيلية من عدم وضوح سلة الأهداف الحربية، وكذلك من مغبة الاجتياح والتورط بحرب داخل مناطق سكنية مكتظة، ومن حرب عصابات تستنزف إسرائيل.

وذهب رئيس حكومة الاحتلال السابق نفتالي بينيت إلى حد التحذير من الوقوع في مصيدة بموجبها ينضم حزب الله للقتال في الجبهة الشمالية بعدما تتورط القوات الإسرائيلية داخل القطاع وتستنزف فيه.

وحذّر رئيس الموساد الأسبق يوسي كوهين من التوغل البري في قطاع غزة لأنه يقتضي عمليات واسعة ومعقدة وخطيرة استخباراتيا وعملياتيا. وقال كوهين أيضا إنه لا يرى ضرورة لـ”الالتفات إلى مسألة الحصار”، مؤكدا أنه بصفته الرئيس السابق للموساد، يبذل جهودا دولية ودبلوماسية لتوسيع “النافذة الزمنية” التي حصلت عليها سلطات الاحتلال من القوى الغربية والدولية، لمواصلة هجماتها العنيفة على غزة”. وفي هذا المضمار كشف مسؤول اسرائيلي النقاب عن ان إيران تسعى لفتح جبهة ثانية ضد اسرائيل من سوريا بواسطة نشر أسلحة. ونقلت وكالة الأنباء رويتر عنه قوله ان اسرائيل ستتصدى لذلك.

يشار أن الجبهة الشمالية تشهد تسخينا مضبوطا في الأيام الأخيرة، كما يتجلى في تراشق نار محدود وموضعي بين إسرائيل وحزب الله، وقبل قليل أصاب صاروخ مضاد للدروع ورشة بناء داخل مستوطنة “شتولا” الحدودية أدى لقتل عامل وإصابة عمال فلسطينيين من بلدة كفرياسيف في الجليل. وتخشى إسرائيل من “اشتعال جبهات أخرى منها في الشمال وسط دعوات إسرائيلية كثيرة لتحاشي الحرب على جبهتين، وعدم التصعيد الآن مع حزب الله، فيما يدعو بعض المراقبين الإسرائيليين لاستغلال الدعم الغربي الواسع لتوجيه ضربة قاصمة لحزب الله حتى تتحرر إسرائيل من تهديد استراتيجي على حدودها الشمالية، وكي لا يبقى أو يتحول الجليل إلى “غلاف غزة ” ثان.

رسائل أمريكية

في المقابل تقول مصادر أمريكية إن إدارة بايدن تحاول الدفع بإسرائيل نحو إرجاء عمليتها البرّية كي يكون من الممكن تأمين ممر آمن للفلسطينيين داخل القطاع.

وتنقل صحيفة “معاريف” عن شبكة “فوكس نيوز” التي تعتمد على ثلاثة مصادر أمريكية قولها إن ذلك يستوي مع رسائل سابقة من الولايات المتحدة تدعو إسرائيل الى “الانصياع لقوانين الصراع”. وفي الليلة الفائتة تحدث رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي جو بايدن للمرة الخامسة منذ بدء عملية “طوفان الأقصى” يوم السبت الأخير.

وحسب الإذاعة العبرية العامة ناقش الطرفان المساعدات العسكرية.

وتحدث بايدن مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي قال إنه يجب على الطرفين وقف القتال واحترام القانون الدولي الخاص بالشأن الإنساني. كما ألقى الرئيس الأمريكي خطابا أمام جمعية حقوق الانسان وتطرق أيضا إلى الوضع في إسرائيل التي يتضامن معها بمواقف صهيونية فاجأت حتى إسرائيل في قوة تضامنها وانحيازها قال فيه “شهدنا أبشع مجزرة بحق اليهود منذ الهولوكوست”.

واتهم حماس باستخدام عائلات فلسطينية دروعا بشرية. وقاطعت سيدة من الحضور خطاب الرئيس بهتافات مناصرة للفلسطينيين وتم إخراجها من القاعة.