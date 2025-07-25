عشرات آلاف المغاربة والموريتانيين واليمنيين يطالبون بوقف تجويع غزة

الرباط، نواكشوط: شارك عشرات آلاف المغاربة والموريتانيين واليمنيين، الجمعة، في فعاليات احتجاجية للمطالبة بوقف سياسة التجويع الإسرائيلية بحق الفلسطينيين بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ أكثر من 21 شهرا في قطاع غزة.

جاء ذلك في وقفات نظّمتها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية) في عدة مدن بالمملكة، ومظاهرات دعت إليها منظمات غير حكومية في موريتانيا، وأخرى دعا لها زعيم جماعة الحوثي اليمنية عبد الملك الحوثي.

ففي المغرب، شارك الآلاف في وقفات تضامنية مع غزة للأسبوع الـ86 على التوالي، تم تنظيمها تحت شعار “لا للتجويع، لا للحصار، لا للتطبيع”.

وجرى تنظيم هذه الوقفات في عدة مدن منها الدار البيضاء والجديدة (غرب)، وإنزكان وأكادير (جنوب)، ووجدة (شرق) ومكناس وطنجة (شمال).

ورفع المشاركون في الوقفات صورا تُجسد ملامح المجاعة التي تفتك بالقطاع، إلى جانب لافتات كُتب على بعضها،” أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة”، و”فلسطين أمانة، والتطبيع خيانة”.

وردد المحتجون هتافات من بينها “تحية مغربية لغزة الأبية”، و”من المغرب لفلسطين شعب واحد وليس اثنين”.

والجمعة، ارتفعت حصيلة وفيات الجوع وسوء التغذية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 122 فلسطينيا، بينهم 83 طفلا، وفق وزارة الصحة في غزة.

أما في موريتانيا، فتظاهر آلاف المواطنين في العاصمة نواكشوط في مسيرات انطلقت تحت شعار “أوقفوا المجاعة وارفعوا الحصار”.

ورفع المتظاهرون العلمين الموريتاني والفلسطيني، وصورا لعدد من قادة حركة حماس، أبرزهم القياديان البارزان الراحلان إسماعيل هنية، ويحيى السنوار.

كما ردد المتظاهرون هتافات من بينها “تجويع غزة جريمة حرب”، و”أوقفوا حرب الإبادة”.

وخلال المظاهرات، حمّل المشاركون الولايات المتحدة مسؤولية استمرار حرب الإبادة الجماعية والتجويع في قطاع غزة.

فيما دعا المتظاهرون الشعوب العربية والإسلامية إلى المشاركة في هبة شعبية من أجل فرض وقف الحرب وإدخال المساعدات إلى غزة.

وفي اليمن، شارك عشرات الآلاف من اليمنيين في مظاهرات بـ14 محافظة دعما لغزة ورفضًا لسياسة التجويع الإسرائيلية.

وكانت المظاهرات التي دعا إليها زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي، غير مسبوقة، ونظمت في “ميدان السبعين” بالعاصمة صنعاء، وامتدت التظاهرات لمئات الساحات في مدن يمنية مختلفة.

ورفع المشاركون الأعلام اليمنية والفلسطينية ولافتات تعبّر عن التضامن مع غزة، مرددين شعارات مناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 203 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

(الأناضول)