للجمعة الخامسة عشرة.. حشود يمنية ضخمة في صنعاء ومدن عدة تهتف “لبيك يا أقصى” 

صنعاء- “القدس العربي”: احتشد الآلاف من اليمنيين، في الجمعة الخامسة عشرة منذ بدء عملية طوفان الاقصى، في تظاهرة ضخمة شهدها ميدان السبعين بالعاصمة اليمنية، نصرة لمظلومية فلسطين، ودعما لغزة، وتنديدا بالموقف الأمريكي، تحت شعار “ثابتون مع فلسطين وأمريكا أم الإرهاب”.

وأبدى المتظاهرون غضبًا و رفضًا للقرار الأمريكي بتصنيف جماعة “أنصار الله” منظمة إرهابية، مؤكدين أن أمريكا صانعة الشر في العالم، مكررين هتافهم “لبيك يا أقصى”.

ورفعت الحشود العلمين الفلسطيني واليمني، وجددوا إدانتهم واستنكارهم لاستمرار الإجرام الإسرائيلي في غزة، مؤكدين أن إسرائيل ما كان لها أن تستمر في إجرامها إلا بدعم واشنطن ودول الغرب، وفق البيان الصادر عن المسيرات التي نظمتها جماعة “أنصار الله” في مناطق سيطرتها.

وأكد البيان “ثبات الموقف اليمني في نصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في مواجهة العدو الصهيوني مهما كانت التضحيات”.

كما أكد “أهمية الاستمرار في مساندة الشعب الفلسطيني من خلال استمرار الأنشطة والفعاليات المختلفة” مشيدا بنتائج المقاطعة الاقتصادية للمنتجات والشركات الداعمة للكيان الصهيوني، واهمية استمرار وتوسيع نطاق المقاطعة .

وأشار البيان إلى أن ” العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن يهدف لمنع الشعب من الاستمرار في نصرة إخواننا في فلسطين، وأن ذلك لن يوهن عزمنا بل يزيدنا إيمانا وإصرارا وثباتا على موقفنا المبدئي والإيماني” .

ودعا البيان “الشعوب العربية والإسلامية أن يكون لها موقف مما يمارسه اللوبي الصهيوني من إجرام وحصار قاتل بحق فلسطين، وأن يتحركوا لكسر حاجز الخوف والصمت والخنوع الذي تفرضه الانظمة العميلة والمتواطئة مع العدو الصهيوني الأمريكي والإسرائيلي .

وشهدت محافظات الحديدة وتعز وإب وذمار والبيضاء وصعدة وعمران وحجة وريمة وغيرها من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين مظاهرات حاشدة نصرة لفلسطين وغزة وإدانة للقرار الأمريكي بتصنيف جماعة أنصار الله منظمة إرهابية.

وأكد البيان الصادر عن المظاهرات “استمرارية الحشد والتعبئة الجهادية والتدريب والتأهيل للمقاتلين وتطوير القدرات العسكرية بما يتناسب مع المعركة القائمة “.

كما شهدت مدينة مأرب/ شرق و تعز/ جنوب غرب في مناطق نفوذ الحكومة مظاهرات حاشدة نصرة لغزة وانتصاراً لخيارات المقاومة.

وندد المتظاهرون في تعز و مأرب، باستمرار المجازر الصهيونية بحق أبناء غزة ، مستنكرين استمرار تخاذل الأنظمة العربية الإسلامية عن القيام بموقف يليق بفلسطين باعتبارها جزء لا يتجزأ من الأمة العربية والإسلامية.