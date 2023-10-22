عشرات الآلاف في باريس يتظاهرون تضامنا مع الفلسطينيين

باريس: شهدت العاصمة الفرنسية باريس مظاهرة شارك فيها عشرات الآلاف تضامنا مع الشعب الفلسطيني في غزة أمام القصف الإسرائيلي الذي يتعرض له.

وتجمع المتظاهرون في ميدان الجمهورية مطالبين بفرض وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، والبعض رفع ألعاب أطفال ملطخة بالدماء للفت الانتباه لمعاناة الأطفال في غزة.

ووقف المتظاهرون دقيقة صمت من أجل أرواح الفلسطينيين الذين فقدوا حياتهم بالقصف الإسرائيلي.

وشارك في المظاهرات سياسيون بارزون مثل جان لوك ميلنشون من حزب فرنسا الأبية ونائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب ماتيلد بانوت.

وفي حديث أكدت المتظاهرة صفية أنها تشارك في المظاهرة من أجل دعم فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني.

ومن جانب آخر انتقدت الفرنسية من أصل لبناني كارينا بدر موقف الحكومة الفرنسية تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأشارت أن “الإعلام الفرنسي تجاهل ما يحل بالشعب الفلسطيني في غزة، ويتجاهل معاناة الشعب الفلسطيني على مدار 75 عاما وتركز على ما يقع منذ 15 عاما”.

ويعاني سكان غزة من وضع إنساني وصحي كارثي، إذ نزح نحو 1.4 مليون نسمة من أصل 2.3 مليون من منازلهم، ومنعت إسرائيل عنهم إمدادات الغذاء والماء والأدوية والكهرباء، في ظل قصف مكثف.

ولليوم السادس عشر على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، واستشهد 4651 فلسطينيا، بينهم 1873 طفلا و1023 سيدة، وأصابت 14245، بحسب وزارة الصحة في القطاع. كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.

(وكالات)