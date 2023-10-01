عشرات الآلاف يتظاهرون في سويسرا من أجل “العدالة المناخية”

متظاهرون يضيئون مشاعل بجوار مجلس النواب السويسري خلال احتجاج وطني من أجل العدالة المناخية في برن- (ا ف ب)

جنيف: احتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين في شوارع مدينة برن السويسرية، السبت، للمطالبة باتخاذ إجراءات فورية من أجل التصدى للتغير المناخي.

وتنصبّ مظاهرة المناخ الوطنية على “العدالة المناخية”.

وقال تحالف المناخ السويسري، الذي نظم الحدث، “نسعى لتسليط الضوء على كيف أن الدول الأكثر ثراء في نصف الكرة الشمالي، مثل سويسرا، هي الأكثر تسبباً في انبعاثات المناخ، بيد أن دول النصف الجنوبي الأكثر فقراً، هي التي ستعاني على الأرجح من أشد التداعيات”.

وقال المنظمون إن ” أكثر من 60 ألف شخص شاركوا في التظاهرة”.

وسار المتظاهرون صوب القصر الاتحادي بوسط مدينة بيرن، والذي يضم مقر البرلمان والحكومة.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها شعارات مثل “الغابة تشتعل، والقطب الشمالي يذوب، والسياسة في غفلة”، و “لو كان المناخ بنكاً، لكنا أنقذناه منذ فترة طويلة”، في إشارة إلى خطوة الحكومة السويسرية الأخيرة بشأن إنقاذ بنك “كريدي سويس” العملاق.

ويضم تحالف المناخ في سويسرا أكثر من 140 منظمة، بما في ذلك منظمات البيئة والكنائس ونوادي الشباب ونقابات العمال ومنظمات الدفاع عن المستهلكين.

( د ب أ)